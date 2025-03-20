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خام برنت القياس العالمي يرتفع بنسبة 1.00%

والذهب يرتفع في التعاملات الفورية 2.00%

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 28 سنتًا أو نسبة 1.00% إلى 28.75 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 43 سنتًا، أو بنسبة 1.7% إلى 26.34 دولارًا أمريكيًّا.

من جهة أخرى، ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 2.00% إلى 1499.92 دولارًا أمريكيًّا.

وزاد سعر أوقية الذهب للعقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.6% إلى 1487.90 دولارًا أمريكيًّا.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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خام برنت القياس العالمي يرتفع بنسبة 1.00%
سبق

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 28 سنتًا أو نسبة 1.00% إلى 28.75 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 43 سنتًا، أو بنسبة 1.7% إلى 26.34 دولارًا أمريكيًّا.

من جهة أخرى، ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 2.00% إلى 1499.92 دولارًا أمريكيًّا.

وزاد سعر أوقية الذهب للعقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.6% إلى 1487.90 دولارًا أمريكيًّا.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
02:21 PM

خام برنت القياس العالمي يرتفع بنسبة 1.00%

والذهب يرتفع في التعاملات الفورية 2.00%

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,598

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 28 سنتًا أو نسبة 1.00% إلى 28.75 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 43 سنتًا، أو بنسبة 1.7% إلى 26.34 دولارًا أمريكيًّا.

من جهة أخرى، ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 2.00% إلى 1499.92 دولارًا أمريكيًّا.

وزاد سعر أوقية الذهب للعقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.6% إلى 1487.90 دولارًا أمريكيًّا.

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