خام برنت القياس العالمي يرتفع بنسبة 1.00%

والذهب يرتفع في التعاملات الفورية 2.00%

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 28 سنتًا أو نسبة 1.00% إلى 28.75 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 43 سنتًا، أو بنسبة 1.7% إلى 26.34 دولارًا أمريكيًّا.

من جهة أخرى، ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 2.00% إلى 1499.92 دولارًا أمريكيًّا.

وزاد سعر أوقية الذهب للعقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.6% إلى 1487.90 دولارًا أمريكيًّا.