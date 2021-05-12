النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1020 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 908 خلال الـ24 ساعة الماضية

مركز الفلك الدولي ينشر صورة لـ"هلال شوال"

بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع للمركز بأبوظبي

نشر مركز الفلك الدولي عبر حسابه بتويتر، صورة لهلال شهر شوال "عيد الفطر" تم تصويره نهاراً قبل قليل من أبوظبي.

وأوضح المركز أن التصوير تم بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وقت التصوير الأربعاء 12 مايو 2021م الساعة 12:30 بتوقيت الإمارات. علماً بأن عملية الرصد تمت بشكل آلي بالربط عبر الإنترنت مع المرصد الفلكي.

مركز الفلك الدولي

الرئيسية/ محطات

اعلان
مركز الفلك الدولي ينشر صورة لـ"هلال شوال"
سبق

نشر مركز الفلك الدولي عبر حسابه بتويتر، صورة لهلال شهر شوال "عيد الفطر" تم تصويره نهاراً قبل قليل من أبوظبي.

وأوضح المركز أن التصوير تم بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وقت التصوير الأربعاء 12 مايو 2021م الساعة 12:30 بتوقيت الإمارات. علماً بأن عملية الرصد تمت بشكل آلي بالربط عبر الإنترنت مع المرصد الفلكي.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
01:50 PM

مركز الفلك الدولي ينشر صورة لـ"هلال شوال"

بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع للمركز بأبوظبي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,883

نشر مركز الفلك الدولي عبر حسابه بتويتر، صورة لهلال شهر شوال "عيد الفطر" تم تصويره نهاراً قبل قليل من أبوظبي.

وأوضح المركز أن التصوير تم بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وقت التصوير الأربعاء 12 مايو 2021م الساعة 12:30 بتوقيت الإمارات. علماً بأن عملية الرصد تمت بشكل آلي بالربط عبر الإنترنت مع المرصد الفلكي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,751
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,499
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,168
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,018

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة