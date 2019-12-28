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مصنعان للمياه يضربان بتوجيهات "الغذاء والدواء" عرض الحائط ويستخدمان "البولي كربونات"

يمكن أن تنتقل للماء و"الهيئة" ضبطت كميات كبيرة منها

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن ضبط مصنعين لمياه الشرب المعبأة في كل من الخرج والرياض، لوجود ادعاء صحي على أحد منتجاتهما استخدما"بولي كربونات" معاد تدويره في تصنيع المياه، حيث تم مصادر الكميات المنتجة، والبالغ وزنها حوالي ثلاثة أطنان.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء ألزمت في وقت سابق مصنعي ومستوردي عبوات المياه، بعدم استخدام العبوات المصنعة من البولي كربونات المعاد تدويرها في تعبئة المياه.

وأوضحت الهيئة أن ذلك الإجراء يأتي انطلاقاً من الحرص على متابعة ورصد المنتجات الغذائية والعبوات المستخدمة في التعبئة والتغليف التي يتم إنتاجها وتسويقها ومنها عبوات المياه، ونظراً لما لوحظ من استخدام بعض المصانع لعبوات مياه معادة التدوير مصنوعة من مادة (البولي كربونات) التي تحتوي على مادة "البيسيفينول أ" التي يمكن أن تنتقل إلى الماء عند إعادة استخدام العبوات لمدة طويلة وعند تعرضها للشمس والحرارة العالية ما قد يؤثر سلباً على الصحة.

وأبلغت جميع مصنعي ومستوردي عبوات المياه بعدم استخدام العبوات المصنعة من البولي كربونات المعاد تدويرها في تعبئة المياه، والالتزام باللوائح الفنية والمواصفات السعودية والخليجية الخاصة بعبوات المواد الغذائية والتعاميم الصادرة عن الهيئة، ومنها ذات العلاقة بعبوات المواد الغذائية، مشيرة إلى أنها ستطبق الإجراءات النظامية بحق المصانع المخالفة.

كما يأتي الإجراء استكمالاً لإجراءات الهيئة العامة للغذاء والدواء التي اتخذتها بعد توليها مهام الرقابة على مصانع المياه المعبأة اعتباراً من 1/4/1436هـ، ومنها إلزام مصانع المياه المعبأة بوسائل نقل مغطاة من الجوانب كافة بطبقة عازلة تقلل تأثير الحرارة وأشعة الشمس المباشرة على المياه، وذلك بعد ملاحظة أن معظم هذه المصانع تخالف اشتراطات نقل وتوزيع المياه المعبأة من خلال استخدام وسائل نقل مكشوفة عند توزيع منتجاتها من المياه، ما يعرّض عبوات المياه المعبأة لظروف بيئية سيئة مثل أشعة الشمس المباشرة، وقد يؤدي إلى التأثير على سلامة وخواص المنتج.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصنعان للمياه يضربان بتوجيهات "الغذاء والدواء" عرض الحائط ويستخدمان "البولي كربونات"
سبق

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن ضبط مصنعين لمياه الشرب المعبأة في كل من الخرج والرياض، لوجود ادعاء صحي على أحد منتجاتهما استخدما"بولي كربونات" معاد تدويره في تصنيع المياه، حيث تم مصادر الكميات المنتجة، والبالغ وزنها حوالي ثلاثة أطنان.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء ألزمت في وقت سابق مصنعي ومستوردي عبوات المياه، بعدم استخدام العبوات المصنعة من البولي كربونات المعاد تدويرها في تعبئة المياه.

وأوضحت الهيئة أن ذلك الإجراء يأتي انطلاقاً من الحرص على متابعة ورصد المنتجات الغذائية والعبوات المستخدمة في التعبئة والتغليف التي يتم إنتاجها وتسويقها ومنها عبوات المياه، ونظراً لما لوحظ من استخدام بعض المصانع لعبوات مياه معادة التدوير مصنوعة من مادة (البولي كربونات) التي تحتوي على مادة "البيسيفينول أ" التي يمكن أن تنتقل إلى الماء عند إعادة استخدام العبوات لمدة طويلة وعند تعرضها للشمس والحرارة العالية ما قد يؤثر سلباً على الصحة.

وأبلغت جميع مصنعي ومستوردي عبوات المياه بعدم استخدام العبوات المصنعة من البولي كربونات المعاد تدويرها في تعبئة المياه، والالتزام باللوائح الفنية والمواصفات السعودية والخليجية الخاصة بعبوات المواد الغذائية والتعاميم الصادرة عن الهيئة، ومنها ذات العلاقة بعبوات المواد الغذائية، مشيرة إلى أنها ستطبق الإجراءات النظامية بحق المصانع المخالفة.

كما يأتي الإجراء استكمالاً لإجراءات الهيئة العامة للغذاء والدواء التي اتخذتها بعد توليها مهام الرقابة على مصانع المياه المعبأة اعتباراً من 1/4/1436هـ، ومنها إلزام مصانع المياه المعبأة بوسائل نقل مغطاة من الجوانب كافة بطبقة عازلة تقلل تأثير الحرارة وأشعة الشمس المباشرة على المياه، وذلك بعد ملاحظة أن معظم هذه المصانع تخالف اشتراطات نقل وتوزيع المياه المعبأة من خلال استخدام وسائل نقل مكشوفة عند توزيع منتجاتها من المياه، ما يعرّض عبوات المياه المعبأة لظروف بيئية سيئة مثل أشعة الشمس المباشرة، وقد يؤدي إلى التأثير على سلامة وخواص المنتج.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
08:36 PM

مصنعان للمياه يضربان بتوجيهات "الغذاء والدواء" عرض الحائط ويستخدمان "البولي كربونات"

يمكن أن تنتقل للماء و"الهيئة" ضبطت كميات كبيرة منها

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قاسم الخبراني - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن ضبط مصنعين لمياه الشرب المعبأة في كل من الخرج والرياض، لوجود ادعاء صحي على أحد منتجاتهما استخدما"بولي كربونات" معاد تدويره في تصنيع المياه، حيث تم مصادر الكميات المنتجة، والبالغ وزنها حوالي ثلاثة أطنان.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء ألزمت في وقت سابق مصنعي ومستوردي عبوات المياه، بعدم استخدام العبوات المصنعة من البولي كربونات المعاد تدويرها في تعبئة المياه.

وأوضحت الهيئة أن ذلك الإجراء يأتي انطلاقاً من الحرص على متابعة ورصد المنتجات الغذائية والعبوات المستخدمة في التعبئة والتغليف التي يتم إنتاجها وتسويقها ومنها عبوات المياه، ونظراً لما لوحظ من استخدام بعض المصانع لعبوات مياه معادة التدوير مصنوعة من مادة (البولي كربونات) التي تحتوي على مادة "البيسيفينول أ" التي يمكن أن تنتقل إلى الماء عند إعادة استخدام العبوات لمدة طويلة وعند تعرضها للشمس والحرارة العالية ما قد يؤثر سلباً على الصحة.

وأبلغت جميع مصنعي ومستوردي عبوات المياه بعدم استخدام العبوات المصنعة من البولي كربونات المعاد تدويرها في تعبئة المياه، والالتزام باللوائح الفنية والمواصفات السعودية والخليجية الخاصة بعبوات المواد الغذائية والتعاميم الصادرة عن الهيئة، ومنها ذات العلاقة بعبوات المواد الغذائية، مشيرة إلى أنها ستطبق الإجراءات النظامية بحق المصانع المخالفة.

كما يأتي الإجراء استكمالاً لإجراءات الهيئة العامة للغذاء والدواء التي اتخذتها بعد توليها مهام الرقابة على مصانع المياه المعبأة اعتباراً من 1/4/1436هـ، ومنها إلزام مصانع المياه المعبأة بوسائل نقل مغطاة من الجوانب كافة بطبقة عازلة تقلل تأثير الحرارة وأشعة الشمس المباشرة على المياه، وذلك بعد ملاحظة أن معظم هذه المصانع تخالف اشتراطات نقل وتوزيع المياه المعبأة من خلال استخدام وسائل نقل مكشوفة عند توزيع منتجاتها من المياه، ما يعرّض عبوات المياه المعبأة لظروف بيئية سيئة مثل أشعة الشمس المباشرة، وقد يؤدي إلى التأثير على سلامة وخواص المنتج.

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