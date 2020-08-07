بلدية الداير تباشر أكثر من 85 بلاغاً بسبب الأمطار الغزيرة

استنفرت جهودها وإمكاناتها لفتح الطرق من الأتربة والأحجار المتساقطة

استنفرت بلدية محافظة الداير بمنطقة جازان، جهودها وإمكاناتها لفتح الطرق من الأتربة والأحجار المتساقطة من جرّاء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأسبوعين الماضيين ومازالت مستمرة إلى الآن.

وتمّت مباشرة أكثر من 85 بلاغاً منها انقطاع للطرق وتساقط الصخور، وتم العمل على فتح طرق انقطعت وتخدم عديداً من السكان في القرى الجبلية والأحياء السكنية، وشمل فتح الطرق عدداً من المواقع، منها: حشوة ريع وجبل طلان وجبل حبس وقرى القاعة ومركز عثوان وعقبة الغادي ووادي الجنية وقرى الجبيل وحي بدوة وحي الحصيمة ووادي دفا وطريق خبارة وقرى المضايا بآل علي.

وباشر قسم الحركة والصيانة بالبلدية مهامه طوال إجازة عيد الأضحى، في متابعة البلاغات على مدار الساعة عن طريق فريق عمل جرى تشكيله لمتابعة البلاغات.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور؛ أن البلدية باشرت أعمالها بنزح تجمعات المياه من الطرقات وتنظيف العبّارات ورفع الصخور التي جرفتها السيول ومتابعة أعطال الإنارة؛ مؤكداً جاهزية البلدية لأي طارئ؛ لا قدّر الله.