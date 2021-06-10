الأرصاد: أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساء

قال: تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية على عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: (النماص، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع ومحايل).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.