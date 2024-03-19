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الرئيس التنفيذي للسعودية للكهرباء: لن نستغني عن أي قارئ عداد

قال في مقابلة مع "عرب نيوز": هم من الأركان الأساسية لرأس المال البشري

تعهّد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري، في مقابلة مع صحيفة "عرب نيوز"؛ بأنه "لن يتم الاستغناء عن أي قارئ عداد" في الشركة.

وقال: "إننا نعد قرّاء العدادات من الأركان الأساسية لرأس المال البشري في الشركة السعودية للكهرباء، ولهذا فقد تم العمل على وضع برامج تدريبية وإعادة تأهيل لهم؛ لكي تتم الاستفادة منهم بالشكل المطلوب بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وربما بوظائف أفضل من السابق فيما يخص صيانة ومتابعة عمل العدادات الذكية آليًّا".

وأضاف أن الشركة ماضية في إجراء الهيكلة بما يتوافق مع سياسة وزارة الطاقة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا تأسيس شركة توليد الطاقة.

وأشار إلى أنه سيتم التعامل معها على أسس تجارية تحت مظلّة الشركة السعودية للكهرباء، جنبًا إلى جنب مع شركتي السعودية للنقل، والمشتري الرئيس (تأسست في 2017).

ويبدو السديري مطمئنًّا للغاية إلى أنه "بمقدور الشركة الوطنية لنقل الكهرباء العمل باستقلالية في مناطق المملكة كافة".

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس التنفيذي للسعودية للكهرباء: لن نستغني عن أي قارئ عداد
سبق

تعهّد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري، في مقابلة مع صحيفة "عرب نيوز"؛ بأنه "لن يتم الاستغناء عن أي قارئ عداد" في الشركة.

وقال: "إننا نعد قرّاء العدادات من الأركان الأساسية لرأس المال البشري في الشركة السعودية للكهرباء، ولهذا فقد تم العمل على وضع برامج تدريبية وإعادة تأهيل لهم؛ لكي تتم الاستفادة منهم بالشكل المطلوب بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وربما بوظائف أفضل من السابق فيما يخص صيانة ومتابعة عمل العدادات الذكية آليًّا".

وأضاف أن الشركة ماضية في إجراء الهيكلة بما يتوافق مع سياسة وزارة الطاقة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا تأسيس شركة توليد الطاقة.

وأشار إلى أنه سيتم التعامل معها على أسس تجارية تحت مظلّة الشركة السعودية للكهرباء، جنبًا إلى جنب مع شركتي السعودية للنقل، والمشتري الرئيس (تأسست في 2017).

ويبدو السديري مطمئنًّا للغاية إلى أنه "بمقدور الشركة الوطنية لنقل الكهرباء العمل باستقلالية في مناطق المملكة كافة".

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
05:05 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
05:51 PM

الرئيس التنفيذي للسعودية للكهرباء: لن نستغني عن أي قارئ عداد

قال في مقابلة مع "عرب نيوز": هم من الأركان الأساسية لرأس المال البشري

A A A
نافل السبيعي - الرياض
7
3,819

تعهّد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري، في مقابلة مع صحيفة "عرب نيوز"؛ بأنه "لن يتم الاستغناء عن أي قارئ عداد" في الشركة.

وقال: "إننا نعد قرّاء العدادات من الأركان الأساسية لرأس المال البشري في الشركة السعودية للكهرباء، ولهذا فقد تم العمل على وضع برامج تدريبية وإعادة تأهيل لهم؛ لكي تتم الاستفادة منهم بالشكل المطلوب بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وربما بوظائف أفضل من السابق فيما يخص صيانة ومتابعة عمل العدادات الذكية آليًّا".

وأضاف أن الشركة ماضية في إجراء الهيكلة بما يتوافق مع سياسة وزارة الطاقة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا تأسيس شركة توليد الطاقة.

وأشار إلى أنه سيتم التعامل معها على أسس تجارية تحت مظلّة الشركة السعودية للكهرباء، جنبًا إلى جنب مع شركتي السعودية للنقل، والمشتري الرئيس (تأسست في 2017).

ويبدو السديري مطمئنًّا للغاية إلى أنه "بمقدور الشركة الوطنية لنقل الكهرباء العمل باستقلالية في مناطق المملكة كافة".

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