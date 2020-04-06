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"الجوازات" تدعو إلى تفعيل خاصية الإشعارات

المتعلقة بخدماتها المتاحة عبر تطبيق "أبشر"

دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة، إلى أهمية تفعيل خاصية الإشعارات لخدماتها المتاحة عبر تطبيق "أبشر" للخدمات الإلكترونية في الهواتف الذكية.

وقالت "الجوازات": عند تفعيل هذه الخدمة يتم إرسال إشعارات للمستفيد تفيد بقرب انتهاء مدة صلاحية الوثائق الممنوحة للمستفيدين لجميع الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية عبر منصة "أبشر".

وأضافت: يمكن تفعيل خدمة الإشعارات عن طريق "الدخول إلى حساب المستفيد عبر تطبيق "أبشر" للهواتف الذكية، اختيار أيقونة معلوماتي، اختيار أيقونة الخط الزمني، تحديد نوع التقويم (هجري أو ميلادي)، اختيار نوع الخدمة (أنا والعائلة - المركبات - العمالة المنزلية - المخالفات المرورية)، اختيار الاسم ونوع الخدمة المطلوب التنبيه عنها قبل انتهاء تاريخ صلاحية سريانها، تظهر عبارة "أضف التقويم"، ومن خلالها يتم تحديد تاريخ التنبيه المطلوب، ثم الضغط على أيقونة إضافة".

وحثت "الجوازات" المواطنين والمقيمين كافة إلى استخدام تطبيق "أبشر" من خلال الهواتف الذكية ليتمكنوا من الاستفادة من تنفيذ خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة لهم.

المديرية العامة للجوازات تطبيق أبشر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجوازات" تدعو إلى تفعيل خاصية الإشعارات
سبق

دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة، إلى أهمية تفعيل خاصية الإشعارات لخدماتها المتاحة عبر تطبيق "أبشر" للخدمات الإلكترونية في الهواتف الذكية.

وقالت "الجوازات": عند تفعيل هذه الخدمة يتم إرسال إشعارات للمستفيد تفيد بقرب انتهاء مدة صلاحية الوثائق الممنوحة للمستفيدين لجميع الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية عبر منصة "أبشر".

وأضافت: يمكن تفعيل خدمة الإشعارات عن طريق "الدخول إلى حساب المستفيد عبر تطبيق "أبشر" للهواتف الذكية، اختيار أيقونة معلوماتي، اختيار أيقونة الخط الزمني، تحديد نوع التقويم (هجري أو ميلادي)، اختيار نوع الخدمة (أنا والعائلة - المركبات - العمالة المنزلية - المخالفات المرورية)، اختيار الاسم ونوع الخدمة المطلوب التنبيه عنها قبل انتهاء تاريخ صلاحية سريانها، تظهر عبارة "أضف التقويم"، ومن خلالها يتم تحديد تاريخ التنبيه المطلوب، ثم الضغط على أيقونة إضافة".

وحثت "الجوازات" المواطنين والمقيمين كافة إلى استخدام تطبيق "أبشر" من خلال الهواتف الذكية ليتمكنوا من الاستفادة من تنفيذ خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة لهم.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
03:17 PM

"الجوازات" تدعو إلى تفعيل خاصية الإشعارات

المتعلقة بخدماتها المتاحة عبر تطبيق "أبشر"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
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دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة، إلى أهمية تفعيل خاصية الإشعارات لخدماتها المتاحة عبر تطبيق "أبشر" للخدمات الإلكترونية في الهواتف الذكية.

وقالت "الجوازات": عند تفعيل هذه الخدمة يتم إرسال إشعارات للمستفيد تفيد بقرب انتهاء مدة صلاحية الوثائق الممنوحة للمستفيدين لجميع الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية عبر منصة "أبشر".

وأضافت: يمكن تفعيل خدمة الإشعارات عن طريق "الدخول إلى حساب المستفيد عبر تطبيق "أبشر" للهواتف الذكية، اختيار أيقونة معلوماتي، اختيار أيقونة الخط الزمني، تحديد نوع التقويم (هجري أو ميلادي)، اختيار نوع الخدمة (أنا والعائلة - المركبات - العمالة المنزلية - المخالفات المرورية)، اختيار الاسم ونوع الخدمة المطلوب التنبيه عنها قبل انتهاء تاريخ صلاحية سريانها، تظهر عبارة "أضف التقويم"، ومن خلالها يتم تحديد تاريخ التنبيه المطلوب، ثم الضغط على أيقونة إضافة".

وحثت "الجوازات" المواطنين والمقيمين كافة إلى استخدام تطبيق "أبشر" من خلال الهواتف الذكية ليتمكنوا من الاستفادة من تنفيذ خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة لهم.

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