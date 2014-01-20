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"الأرصاد": تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي وتكوُّن الصقيع على شمال المملكة

يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة في معظم المناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة في معظم مناطق المملكة؛ حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي مع فرصة تكوُّن الصقيع، وذلك على شمال المملكة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وجنوب منطقة الرياض؛ تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمناطق: عسير، الباحة، ومكة المكرّمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج إلى مائج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي وتكوُّن الصقيع على شمال المملكة
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة في معظم مناطق المملكة؛ حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي مع فرصة تكوُّن الصقيع، وذلك على شمال المملكة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وجنوب منطقة الرياض؛ تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمناطق: عسير، الباحة، ومكة المكرّمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج إلى مائج.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
10:10 AM

"الأرصاد": تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي وتكوُّن الصقيع على شمال المملكة

يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة في معظم المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة في معظم مناطق المملكة؛ حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي مع فرصة تكوُّن الصقيع، وذلك على شمال المملكة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وجنوب منطقة الرياض؛ تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمناطق: عسير، الباحة، ومكة المكرّمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج إلى مائج.

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