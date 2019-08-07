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"سيارة مفخّخة" تقتل 5 بينهم 3 أطفال شمال سوريا.. و"داعش" يتبنّى الاعتداء

انفجرت في بلدة يسيطر عليها الأكراد

قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، اليوم (الأربعاء)، في تفجير سيارة مفخّخة في بلدة في شمال شرق سوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن التفجير وقع بالقرب من مبنى البريد في بلدة القحطانية في محافظة الحسكة التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد.

وأضاف المرصد أن التفجير وقع أثناء مرور سيارة عسكرية.

من جهته ذكر مسؤول قوات الأمن الداخلي الكردي "الأسايش" في القحطانية هوكر زكي عرفات، أن مقتل ثلاثة أطفال يعود إلى أن الانفجار كان قريب جدًّا من مدرسة ابتدائية.

على الصعيد نفسه تبنَّى تنظيم "داعش" الإرهابي التفجير عبر حساباته على تطبيق تلغرام.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"سيارة مفخّخة" تقتل 5 بينهم 3 أطفال شمال سوريا.. و"داعش" يتبنّى الاعتداء
سبق

قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، اليوم (الأربعاء)، في تفجير سيارة مفخّخة في بلدة في شمال شرق سوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن التفجير وقع بالقرب من مبنى البريد في بلدة القحطانية في محافظة الحسكة التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد.

وأضاف المرصد أن التفجير وقع أثناء مرور سيارة عسكرية.

من جهته ذكر مسؤول قوات الأمن الداخلي الكردي "الأسايش" في القحطانية هوكر زكي عرفات، أن مقتل ثلاثة أطفال يعود إلى أن الانفجار كان قريب جدًّا من مدرسة ابتدائية.

على الصعيد نفسه تبنَّى تنظيم "داعش" الإرهابي التفجير عبر حساباته على تطبيق تلغرام.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
04:23 PM

"سيارة مفخّخة" تقتل 5 بينهم 3 أطفال شمال سوريا.. و"داعش" يتبنّى الاعتداء

انفجرت في بلدة يسيطر عليها الأكراد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، اليوم (الأربعاء)، في تفجير سيارة مفخّخة في بلدة في شمال شرق سوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن التفجير وقع بالقرب من مبنى البريد في بلدة القحطانية في محافظة الحسكة التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد.

وأضاف المرصد أن التفجير وقع أثناء مرور سيارة عسكرية.

من جهته ذكر مسؤول قوات الأمن الداخلي الكردي "الأسايش" في القحطانية هوكر زكي عرفات، أن مقتل ثلاثة أطفال يعود إلى أن الانفجار كان قريب جدًّا من مدرسة ابتدائية.

على الصعيد نفسه تبنَّى تنظيم "داعش" الإرهابي التفجير عبر حساباته على تطبيق تلغرام.

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