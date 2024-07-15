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بوركينا فاسو.. نجاة رئيس المجلس الأعلى للاتصال من محاولة اغتيال

هجوم تفجيري استهدف موكبه

نجا رئيس المجلس الأعلى للاتصال في بوركينا فاسو "ماثياس تاكوانو"، من هجوم تفجيري استهدف موكبه على الطريق الرابط بين دياباغا وكانتشاري في شرق البلاد.

وأفاد مصدر أمني قريب من المجلس الأعلى للاتصال بأن "موكب تاكوانو تَعَرّض لكمين"؛ مضيفًا أن الفريق الأمني تصدى بسرعة لمنفذي الهجوم.

ولم يتعرض رئيس المجلس والوفد المرافق له لأي مكروه، إلا أن عددًا من عناصر الفريق الأمني أصيبوا بجروح؛ وفقًا لنفس المصدر الذي أشار كذلك إلى أضرار طالت المركبات.

بوركينا فاسو

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بوركينا فاسو.. نجاة رئيس المجلس الأعلى للاتصال من محاولة اغتيال
سبق

نجا رئيس المجلس الأعلى للاتصال في بوركينا فاسو "ماثياس تاكوانو"، من هجوم تفجيري استهدف موكبه على الطريق الرابط بين دياباغا وكانتشاري في شرق البلاد.

وأفاد مصدر أمني قريب من المجلس الأعلى للاتصال بأن "موكب تاكوانو تَعَرّض لكمين"؛ مضيفًا أن الفريق الأمني تصدى بسرعة لمنفذي الهجوم.

ولم يتعرض رئيس المجلس والوفد المرافق له لأي مكروه، إلا أن عددًا من عناصر الفريق الأمني أصيبوا بجروح؛ وفقًا لنفس المصدر الذي أشار كذلك إلى أضرار طالت المركبات.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
08:21 AM

بوركينا فاسو.. نجاة رئيس المجلس الأعلى للاتصال من محاولة اغتيال

هجوم تفجيري استهدف موكبه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نجا رئيس المجلس الأعلى للاتصال في بوركينا فاسو "ماثياس تاكوانو"، من هجوم تفجيري استهدف موكبه على الطريق الرابط بين دياباغا وكانتشاري في شرق البلاد.

وأفاد مصدر أمني قريب من المجلس الأعلى للاتصال بأن "موكب تاكوانو تَعَرّض لكمين"؛ مضيفًا أن الفريق الأمني تصدى بسرعة لمنفذي الهجوم.

ولم يتعرض رئيس المجلس والوفد المرافق له لأي مكروه، إلا أن عددًا من عناصر الفريق الأمني أصيبوا بجروح؛ وفقًا لنفس المصدر الذي أشار كذلك إلى أضرار طالت المركبات.

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