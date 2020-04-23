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القيادة تهنئ عددًا من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان

داعية الله أن يرفع جائحة كورونا المستجد عن بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم

حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

فقد بعث خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد – رعاهما الله – برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يرفع جائحة كورونا المستجد عن بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والإزدهار.

خادم الحرمين الشريفين ولي العهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تهنئ عددًا من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان
سبق

حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

فقد بعث خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد – رعاهما الله – برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يرفع جائحة كورونا المستجد عن بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والإزدهار.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
07:33 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
03:10 AM

القيادة تهنئ عددًا من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان

داعية الله أن يرفع جائحة كورونا المستجد عن بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
967

حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

فقد بعث خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد – رعاهما الله – برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يرفع جائحة كورونا المستجد عن بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والإزدهار.

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