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شاهد.. نزلاء بريدة يتغنَّون بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين

خلال احتفالية نظمتها إدارة السجن و"تراحم"

نظمت إدارة سجن بريدة، بالتعاون مع لجنة "تراحم"؛ احتفالية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين، تضمنت إبراز مجهودات وأعمال العاملين ونزلاء السجن.

جاء ذلك بحضور مدير سجون منطقة القصيم، العميد خالد بن منصور الجربوع، وعدد من مدراء الإدارات الحكومية.

وبعد ذلك اتجه الحضور إلى مقر الحفل، الذي بدأ بالسلام الملكي، ثم آيات من القرآن الكريم، وكلمة لمدير سجون المنطقة، ثم كلمات الضيوف؛ أثنوا فيها على ما شاهدوه من تغيرات بسجون المنطقة.

أعقب ذلك كلمة لأحد النزلاء نيابةً عن زملائه، ثم استمتع الحضور بعدد من الشيلات الوطنية والفلكلورات الشعبية، وأخذ بعض اللقاءات مع السجناء لإبداء مشاعرهم بهذه المناسبة الغالية على الجميع.

وشكر مدير سجون المنطقة جميع الحضور، داعيًا الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

كما شكر القائمين على الاحتفال بإدارة سجن بريدة، بقيادة المقدم مساعد الرعوجي، على حسن الاستقبال للجميع وتنظيم فقرات الحفل.

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شاهد.. نزلاء بريدة يتغنَّون بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين
سبق

نظمت إدارة سجن بريدة، بالتعاون مع لجنة "تراحم"؛ احتفالية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين، تضمنت إبراز مجهودات وأعمال العاملين ونزلاء السجن.

جاء ذلك بحضور مدير سجون منطقة القصيم، العميد خالد بن منصور الجربوع، وعدد من مدراء الإدارات الحكومية.

وبعد ذلك اتجه الحضور إلى مقر الحفل، الذي بدأ بالسلام الملكي، ثم آيات من القرآن الكريم، وكلمة لمدير سجون المنطقة، ثم كلمات الضيوف؛ أثنوا فيها على ما شاهدوه من تغيرات بسجون المنطقة.

أعقب ذلك كلمة لأحد النزلاء نيابةً عن زملائه، ثم استمتع الحضور بعدد من الشيلات الوطنية والفلكلورات الشعبية، وأخذ بعض اللقاءات مع السجناء لإبداء مشاعرهم بهذه المناسبة الغالية على الجميع.

وشكر مدير سجون المنطقة جميع الحضور، داعيًا الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

كما شكر القائمين على الاحتفال بإدارة سجن بريدة، بقيادة المقدم مساعد الرعوجي، على حسن الاستقبال للجميع وتنظيم فقرات الحفل.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
05:31 PM

شاهد.. نزلاء بريدة يتغنَّون بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين

خلال احتفالية نظمتها إدارة السجن و"تراحم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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نظمت إدارة سجن بريدة، بالتعاون مع لجنة "تراحم"؛ احتفالية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين، تضمنت إبراز مجهودات وأعمال العاملين ونزلاء السجن.

جاء ذلك بحضور مدير سجون منطقة القصيم، العميد خالد بن منصور الجربوع، وعدد من مدراء الإدارات الحكومية.

وبعد ذلك اتجه الحضور إلى مقر الحفل، الذي بدأ بالسلام الملكي، ثم آيات من القرآن الكريم، وكلمة لمدير سجون المنطقة، ثم كلمات الضيوف؛ أثنوا فيها على ما شاهدوه من تغيرات بسجون المنطقة.

أعقب ذلك كلمة لأحد النزلاء نيابةً عن زملائه، ثم استمتع الحضور بعدد من الشيلات الوطنية والفلكلورات الشعبية، وأخذ بعض اللقاءات مع السجناء لإبداء مشاعرهم بهذه المناسبة الغالية على الجميع.

وشكر مدير سجون المنطقة جميع الحضور، داعيًا الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

كما شكر القائمين على الاحتفال بإدارة سجن بريدة، بقيادة المقدم مساعد الرعوجي، على حسن الاستقبال للجميع وتنظيم فقرات الحفل.

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