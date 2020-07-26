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"المطرية الصيفية" نشطة وتتسع.. هكذا رسم "المسند" خريطة "أجواء الأحد"

فيما توقعت "الأرصاد" استمرار الهطولات الرعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة المطرية الصيفية لا تزال نشطة وتتسع جغرافيًّا.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق #عسير #جازان، وعلى مرتفعات #نجران، وعلى أجزاء من #الباحة #مكة #المدينة، وقد تمتد على نواحٍ محدودة من المنطقة الوسطى، وربما أجزاء من منطقة #تبوك وعلى الربع الخالي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك)، قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق: (الرياض، القصيم، الشرقية، حائل).

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المطرية الصيفية" نشطة وتتسع.. هكذا رسم "المسند" خريطة "أجواء الأحد"
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة المطرية الصيفية لا تزال نشطة وتتسع جغرافيًّا.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق #عسير #جازان، وعلى مرتفعات #نجران، وعلى أجزاء من #الباحة #مكة #المدينة، وقد تمتد على نواحٍ محدودة من المنطقة الوسطى، وربما أجزاء من منطقة #تبوك وعلى الربع الخالي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك)، قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق: (الرياض، القصيم، الشرقية، حائل).

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
10:18 AM

"المطرية الصيفية" نشطة وتتسع.. هكذا رسم "المسند" خريطة "أجواء الأحد"

فيما توقعت "الأرصاد" استمرار الهطولات الرعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,297

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة المطرية الصيفية لا تزال نشطة وتتسع جغرافيًّا.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق #عسير #جازان، وعلى مرتفعات #نجران، وعلى أجزاء من #الباحة #مكة #المدينة، وقد تمتد على نواحٍ محدودة من المنطقة الوسطى، وربما أجزاء من منطقة #تبوك وعلى الربع الخالي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك)، قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق: (الرياض، القصيم، الشرقية، حائل).

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