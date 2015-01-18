"قرقاش": ميليشيات الحوثي الإرهابية أضعف من أن تؤثر في أمن الإمارات

أشار إلى أن الجهات المعنية تتعامل بشفافية مع الاعتداء

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش اليوم الاثنين: "إن الجهات المعنية بالدولة تتعامل بشفافية ومسؤولية بخصوص الاعتداء الحوثي الآثم على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي".

وأضاف "قرقاش" عبر "تويتر": "إن عبث الميليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر في مسيرة الأمن والأمان التي نعيشها. ومصير هذه الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال واندحار".