"قرقاش": ميليشيات الحوثي الإرهابية أضعف من أن تؤثر في أمن الإمارات
أشار إلى أن الجهات المعنية تتعامل بشفافية مع الاعتداء
قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش اليوم الاثنين: "إن الجهات المعنية بالدولة تتعامل بشفافية ومسؤولية بخصوص الاعتداء الحوثي الآثم على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي".
وأضاف "قرقاش" عبر "تويتر": "إن عبث الميليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر في مسيرة الأمن والأمان التي نعيشها. ومصير هذه الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال واندحار".
"قرقاش": ميليشيات الحوثي الإرهابية أضعف من أن تؤثر في أمن الإمارات
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-17
قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش اليوم الاثنين: "إن الجهات المعنية بالدولة تتعامل بشفافية ومسؤولية بخصوص الاعتداء الحوثي الآثم على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي".
وأضاف "قرقاش" عبر "تويتر": "إن عبث الميليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر في مسيرة الأمن والأمان التي نعيشها. ومصير هذه الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال واندحار".
17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
08:07 PM
"قرقاش": ميليشيات الحوثي الإرهابية أضعف من أن تؤثر في أمن الإمارات
أشار إلى أن الجهات المعنية تتعامل بشفافية مع الاعتداء
قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش اليوم الاثنين: "إن الجهات المعنية بالدولة تتعامل بشفافية ومسؤولية بخصوص الاعتداء الحوثي الآثم على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي".
وأضاف "قرقاش" عبر "تويتر": "إن عبث الميليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر في مسيرة الأمن والأمان التي نعيشها. ومصير هذه الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال واندحار".