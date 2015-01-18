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"قرقاش": ميليشيات الحوثي الإرهابية أضعف من أن تؤثر في أمن الإمارات

أشار إلى أن الجهات المعنية تتعامل بشفافية مع الاعتداء

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش اليوم الاثنين: "إن الجهات المعنية بالدولة تتعامل بشفافية ومسؤولية بخصوص الاعتداء الحوثي الآثم على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي".

وأضاف "قرقاش" عبر "تويتر": "إن عبث الميليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر في مسيرة الأمن والأمان التي نعيشها. ومصير هذه الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال واندحار".

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"قرقاش": ميليشيات الحوثي الإرهابية أضعف من أن تؤثر في أمن الإمارات
سبق

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش اليوم الاثنين: "إن الجهات المعنية بالدولة تتعامل بشفافية ومسؤولية بخصوص الاعتداء الحوثي الآثم على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي".

وأضاف "قرقاش" عبر "تويتر": "إن عبث الميليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر في مسيرة الأمن والأمان التي نعيشها. ومصير هذه الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال واندحار".

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
08:07 PM

"قرقاش": ميليشيات الحوثي الإرهابية أضعف من أن تؤثر في أمن الإمارات

أشار إلى أن الجهات المعنية تتعامل بشفافية مع الاعتداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش اليوم الاثنين: "إن الجهات المعنية بالدولة تتعامل بشفافية ومسؤولية بخصوص الاعتداء الحوثي الآثم على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي".

وأضاف "قرقاش" عبر "تويتر": "إن عبث الميليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر في مسيرة الأمن والأمان التي نعيشها. ومصير هذه الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال واندحار".

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