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كوريا الشمالية تجري تجربة ناجحة لاختبار سلاح جديد بتكنولوجيا فائقة

أعلنت كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون؛ شهد تجربة ناجحة لاختبار سلاح جديد بتكنولوجيا فائقة وله استخدامات تكتيكية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، إن كيم جونغ؛ زار موقعاً جرت فيه "تجربة سلاح تكتيكي"، فيما يعد أول زيارة ميدانية معلنة من نوعها منذ العام الماضي.

ونقلت الوكالة عن كيم جونغ؛ قوله إن "هذه النتيجة اليوم تأتي بسبب سياسة الحزب التي تركز على العلوم والتكنولوجيا الدفاعية، واستعراض آخر لقدراتنا الدفاعية التي تنمو بسرعة أمام المنطقة بأكملها وتعزّز قدرات جيشنا القتالية".

ولم تكشف الوكالة طبيعة السلاح الجديد أو كيفية عمله، لكنها أوضحت أنه خضع للتطوير من قِبل الخبراء العسكريين لمدة طويلة.

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كوريا الشمالية تجري تجربة ناجحة لاختبار سلاح جديد بتكنولوجيا فائقة
سبق

أعلنت كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون؛ شهد تجربة ناجحة لاختبار سلاح جديد بتكنولوجيا فائقة وله استخدامات تكتيكية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، إن كيم جونغ؛ زار موقعاً جرت فيه "تجربة سلاح تكتيكي"، فيما يعد أول زيارة ميدانية معلنة من نوعها منذ العام الماضي.

ونقلت الوكالة عن كيم جونغ؛ قوله إن "هذه النتيجة اليوم تأتي بسبب سياسة الحزب التي تركز على العلوم والتكنولوجيا الدفاعية، واستعراض آخر لقدراتنا الدفاعية التي تنمو بسرعة أمام المنطقة بأكملها وتعزّز قدرات جيشنا القتالية".

ولم تكشف الوكالة طبيعة السلاح الجديد أو كيفية عمله، لكنها أوضحت أنه خضع للتطوير من قِبل الخبراء العسكريين لمدة طويلة.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
01:26 PM

كوريا الشمالية تجري تجربة ناجحة لاختبار سلاح جديد بتكنولوجيا فائقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون؛ شهد تجربة ناجحة لاختبار سلاح جديد بتكنولوجيا فائقة وله استخدامات تكتيكية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، إن كيم جونغ؛ زار موقعاً جرت فيه "تجربة سلاح تكتيكي"، فيما يعد أول زيارة ميدانية معلنة من نوعها منذ العام الماضي.

ونقلت الوكالة عن كيم جونغ؛ قوله إن "هذه النتيجة اليوم تأتي بسبب سياسة الحزب التي تركز على العلوم والتكنولوجيا الدفاعية، واستعراض آخر لقدراتنا الدفاعية التي تنمو بسرعة أمام المنطقة بأكملها وتعزّز قدرات جيشنا القتالية".

ولم تكشف الوكالة طبيعة السلاح الجديد أو كيفية عمله، لكنها أوضحت أنه خضع للتطوير من قِبل الخبراء العسكريين لمدة طويلة.

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