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فيديو "لحظة الرعب".. فقَد السيطرة على طائرة لحظة هبوطها في شيكاغو

انحرفت بركابها عن المدرج بسبب الثلوج

وثّق مسافر بكاميرا هاتفه الذكي، لحظات انزلقت فيها طائرة تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز" أثناء هبوطها في مطار شيكاغو.

وتُظهر اللقطات، التي صوّرها مسافر كان يجلس بقرب النافذة المطلة على جناح الطائرة، هبوط الطائرة، في وقت كان الثلج فيه يغطي أرضية مطار أوهير، الاثنين.

وبدا أن قائد الطائرة، القادمة في رحلة محلية من ولاية نورث كارولاينا، فَقَد السيطرة عليها بسبب الثلج؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وفي بداية الفيديو، كان الهبوط اعتياديًّا؛ لكن بعد لحظات انحرفت الطائرة عن المدرج، وتعالت صيحات الركاب "ماذا يحدث؟".

واهتزت الطائرة كثيرًا بعدما اصطدم جناحه بأرضية المطار المحاذية للمدرج.

ولم يُصَب أحد من ركاب الطائرة بأذى، وتم إخلاؤهم سريعًا نحو إحدى قاعات المطار.

وقالت شركة "أمريكان إيرلاينز" في بيان بعيد الحادث، إنه لا إصابات بين الركاب الـ38 وطاقم الطائرة المكون من 3 أشخاص.

وحسب الأرصاد الجوية الأمريكية؛ فقد كانت درجة الحرارة في شيكاغو، الاثنين، 2 تحت الصفر.

طائرة شيكاغو

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فيديو "لحظة الرعب".. فقَد السيطرة على طائرة لحظة هبوطها في شيكاغو
سبق

وثّق مسافر بكاميرا هاتفه الذكي، لحظات انزلقت فيها طائرة تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز" أثناء هبوطها في مطار شيكاغو.

وتُظهر اللقطات، التي صوّرها مسافر كان يجلس بقرب النافذة المطلة على جناح الطائرة، هبوط الطائرة، في وقت كان الثلج فيه يغطي أرضية مطار أوهير، الاثنين.

وبدا أن قائد الطائرة، القادمة في رحلة محلية من ولاية نورث كارولاينا، فَقَد السيطرة عليها بسبب الثلج؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وفي بداية الفيديو، كان الهبوط اعتياديًّا؛ لكن بعد لحظات انحرفت الطائرة عن المدرج، وتعالت صيحات الركاب "ماذا يحدث؟".

واهتزت الطائرة كثيرًا بعدما اصطدم جناحه بأرضية المطار المحاذية للمدرج.

ولم يُصَب أحد من ركاب الطائرة بأذى، وتم إخلاؤهم سريعًا نحو إحدى قاعات المطار.

وقالت شركة "أمريكان إيرلاينز" في بيان بعيد الحادث، إنه لا إصابات بين الركاب الـ38 وطاقم الطائرة المكون من 3 أشخاص.

وحسب الأرصاد الجوية الأمريكية؛ فقد كانت درجة الحرارة في شيكاغو، الاثنين، 2 تحت الصفر.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
12:15 PM

فيديو "لحظة الرعب".. فقَد السيطرة على طائرة لحظة هبوطها في شيكاغو

انحرفت بركابها عن المدرج بسبب الثلوج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,137

وثّق مسافر بكاميرا هاتفه الذكي، لحظات انزلقت فيها طائرة تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز" أثناء هبوطها في مطار شيكاغو.

وتُظهر اللقطات، التي صوّرها مسافر كان يجلس بقرب النافذة المطلة على جناح الطائرة، هبوط الطائرة، في وقت كان الثلج فيه يغطي أرضية مطار أوهير، الاثنين.

وبدا أن قائد الطائرة، القادمة في رحلة محلية من ولاية نورث كارولاينا، فَقَد السيطرة عليها بسبب الثلج؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وفي بداية الفيديو، كان الهبوط اعتياديًّا؛ لكن بعد لحظات انحرفت الطائرة عن المدرج، وتعالت صيحات الركاب "ماذا يحدث؟".

واهتزت الطائرة كثيرًا بعدما اصطدم جناحه بأرضية المطار المحاذية للمدرج.

ولم يُصَب أحد من ركاب الطائرة بأذى، وتم إخلاؤهم سريعًا نحو إحدى قاعات المطار.

وقالت شركة "أمريكان إيرلاينز" في بيان بعيد الحادث، إنه لا إصابات بين الركاب الـ38 وطاقم الطائرة المكون من 3 أشخاص.

وحسب الأرصاد الجوية الأمريكية؛ فقد كانت درجة الحرارة في شيكاغو، الاثنين، 2 تحت الصفر.

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