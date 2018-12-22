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"بنك التنمية الاجتماعية" و"الأسر الاقتصادية" يطلقان برنامج التأهيل المهني والحِرفي

لرفع جودة المنتجات والخدمات وزيادة نسب مشاركة الشرائح المستهدفة في الاقتصاد

أطلق بنك التنمية الاجتماعية بالشراكة مع جمعية الأسر الاقتصادية برنامج التأهيل المهني الحِرفي في مدينة الرياض لـ"360" مواطنة.

وقال المشرف العام على الخدمات غير المالية سعيد الزهراني: البنك أطلق برنامج التأهيل المهني والحِرفي في جميع مناطق المملكة؛ حيث أهّل أكثر من 15 ألف مواطنة لتمكينهن بالمهارات اللازمة للانطلاق في سوق العمل.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الأسر الاقتصادية توفيق المورقي، أن هذا البرنامج يُعدُّ من البرامج الممكّنة للأسر من ذوي الدخل المحدود والأسر الضمانية؛ حيث تعمل جمعية الأسر الاقتصادية على تحديد المسارات المهنية للأسر، ثم تدريبهم حسب توجهاتهم وتأهيلهم لخوض سوق العمل من خلال مشاريع نوعية تنافسية تسهم في نمو الاقتصاد المحلي.

وأضاف: البرنامج يهدف إلى تمكين الأسر والأفراد بالمهارات المهنية والحِرفية اللازمة للبدء بأعمالهم الخاصة كأسر منتجة، إضافة إلى رفع جودة المنتجات والخدمات المقدمة، وزيادة نسب مشاركة الشرائح المستهدفة في الاقتصاد المحلي.

وأردف: البرنامج يرتكز على محاور رئيسة؛ منها: التأهيل العملي على المهن والحِرف، وبناء نموذج العمل التجاري، واكتساب مهارة الإدارة المالية للمشاريع، إضافة إلى تيسير التمويل من بنك التنمية الاجتماعية، وتقديم جلسات استشارية مهنية تساعد في تحديد المسار المهني والحِرفي لكل متدرب، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية، ولقاءات إثرائية، وتطبيقات عملية.

ولفت إلى أن البرنامج يتكون من "12" مسارًا تدريبيًا تؤهل وتطور المتدرب بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل؛ حيث ستكون هذه الدورات مجانية وبرعاية كاملة من بنك التنمية الاجتماعية، يحصل المتدرب خلالها على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وسيتم تمويل مشاريع المتدربين الذين تنطبق عليهم شروط وسياسات التمويل من قبل بنك التنمية الاجتماعية في نهاية البرنامج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بنك التنمية الاجتماعية" و"الأسر الاقتصادية" يطلقان برنامج التأهيل المهني والحِرفي
سبق

أطلق بنك التنمية الاجتماعية بالشراكة مع جمعية الأسر الاقتصادية برنامج التأهيل المهني الحِرفي في مدينة الرياض لـ"360" مواطنة.

وقال المشرف العام على الخدمات غير المالية سعيد الزهراني: البنك أطلق برنامج التأهيل المهني والحِرفي في جميع مناطق المملكة؛ حيث أهّل أكثر من 15 ألف مواطنة لتمكينهن بالمهارات اللازمة للانطلاق في سوق العمل.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الأسر الاقتصادية توفيق المورقي، أن هذا البرنامج يُعدُّ من البرامج الممكّنة للأسر من ذوي الدخل المحدود والأسر الضمانية؛ حيث تعمل جمعية الأسر الاقتصادية على تحديد المسارات المهنية للأسر، ثم تدريبهم حسب توجهاتهم وتأهيلهم لخوض سوق العمل من خلال مشاريع نوعية تنافسية تسهم في نمو الاقتصاد المحلي.

وأضاف: البرنامج يهدف إلى تمكين الأسر والأفراد بالمهارات المهنية والحِرفية اللازمة للبدء بأعمالهم الخاصة كأسر منتجة، إضافة إلى رفع جودة المنتجات والخدمات المقدمة، وزيادة نسب مشاركة الشرائح المستهدفة في الاقتصاد المحلي.

وأردف: البرنامج يرتكز على محاور رئيسة؛ منها: التأهيل العملي على المهن والحِرف، وبناء نموذج العمل التجاري، واكتساب مهارة الإدارة المالية للمشاريع، إضافة إلى تيسير التمويل من بنك التنمية الاجتماعية، وتقديم جلسات استشارية مهنية تساعد في تحديد المسار المهني والحِرفي لكل متدرب، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية، ولقاءات إثرائية، وتطبيقات عملية.

ولفت إلى أن البرنامج يتكون من "12" مسارًا تدريبيًا تؤهل وتطور المتدرب بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل؛ حيث ستكون هذه الدورات مجانية وبرعاية كاملة من بنك التنمية الاجتماعية، يحصل المتدرب خلالها على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وسيتم تمويل مشاريع المتدربين الذين تنطبق عليهم شروط وسياسات التمويل من قبل بنك التنمية الاجتماعية في نهاية البرنامج.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
05:43 PM

"بنك التنمية الاجتماعية" و"الأسر الاقتصادية" يطلقان برنامج التأهيل المهني والحِرفي

لرفع جودة المنتجات والخدمات وزيادة نسب مشاركة الشرائح المستهدفة في الاقتصاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق بنك التنمية الاجتماعية بالشراكة مع جمعية الأسر الاقتصادية برنامج التأهيل المهني الحِرفي في مدينة الرياض لـ"360" مواطنة.

وقال المشرف العام على الخدمات غير المالية سعيد الزهراني: البنك أطلق برنامج التأهيل المهني والحِرفي في جميع مناطق المملكة؛ حيث أهّل أكثر من 15 ألف مواطنة لتمكينهن بالمهارات اللازمة للانطلاق في سوق العمل.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الأسر الاقتصادية توفيق المورقي، أن هذا البرنامج يُعدُّ من البرامج الممكّنة للأسر من ذوي الدخل المحدود والأسر الضمانية؛ حيث تعمل جمعية الأسر الاقتصادية على تحديد المسارات المهنية للأسر، ثم تدريبهم حسب توجهاتهم وتأهيلهم لخوض سوق العمل من خلال مشاريع نوعية تنافسية تسهم في نمو الاقتصاد المحلي.

وأضاف: البرنامج يهدف إلى تمكين الأسر والأفراد بالمهارات المهنية والحِرفية اللازمة للبدء بأعمالهم الخاصة كأسر منتجة، إضافة إلى رفع جودة المنتجات والخدمات المقدمة، وزيادة نسب مشاركة الشرائح المستهدفة في الاقتصاد المحلي.

وأردف: البرنامج يرتكز على محاور رئيسة؛ منها: التأهيل العملي على المهن والحِرف، وبناء نموذج العمل التجاري، واكتساب مهارة الإدارة المالية للمشاريع، إضافة إلى تيسير التمويل من بنك التنمية الاجتماعية، وتقديم جلسات استشارية مهنية تساعد في تحديد المسار المهني والحِرفي لكل متدرب، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية، ولقاءات إثرائية، وتطبيقات عملية.

ولفت إلى أن البرنامج يتكون من "12" مسارًا تدريبيًا تؤهل وتطور المتدرب بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل؛ حيث ستكون هذه الدورات مجانية وبرعاية كاملة من بنك التنمية الاجتماعية، يحصل المتدرب خلالها على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وسيتم تمويل مشاريع المتدربين الذين تنطبق عليهم شروط وسياسات التمويل من قبل بنك التنمية الاجتماعية في نهاية البرنامج.

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