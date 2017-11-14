"رينارد" يستدعي سبعة لاعبين للانضمام للأخضر السعودي

استعدادًا لمواجهة الباراجواي

استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إيرفي رينارد؛ سبعة لاعبين للانضمام في المرحلة الثانية من المعسكر؛ وهم: سلطان الغنام، وعلي لاجامي، وطلال العبسي، ومختار علي، ومحمد الكويكبي، وعبدالمجيد السواط، وتركي العمار.

ومنح "رينارد" لاعبي الأخضر راحة عن تدريبات يوم غد الجمعة.

ويستأنف الأخضر معسكره مجددًا ظهر يوم السبت؛ استعدادًا للمباراة الودية أمام منتخب باراجواي، يوم الثلاثاء المقبل.

وسينتظم لاعبو فريق الهلال المتواجدون في قائمة الأخضر فور وصول البعثة إلى أرض الوطن، في تدريبات ناديهم الذي يستعد لمباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، أمام أوراوا الياباني.