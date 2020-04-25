هطول أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران

أسالت بعض الأودية والشعاب.. وشملت أنحاء متفرقة

هطلت اليوم أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران؛ سالت إثرها بعض الأودية والشعاب، وشملت أنحاء متفرقة من مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، ويدمة، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، وهدادة، والخانق، والمندفن، والأجزاء المجاورة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.