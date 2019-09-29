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تعرّف على "الكيوسك".. أول ما يقابل السياح الأجانب في المملكة

ترحب المملكة العربية السعودية بزوارها من كل بلاد العالم ليشاهدوا ويتمتعوا بما تحويه المملكة من كنوز قلما وجدت في مكان آخر بالعالم، ولعل السياح الذين قرروا زيارة المملكة ويدخلون ضمن مجموعة 49، وهم مواطنو الدول المسموح لهم بالدخول بدون تأشيرة مسبقة والحصول عليها من المنافذ الستة في السعودية، وهي المطارات الأربعة: مطار الملك خالد ومطار الملك عبدالعزيز مطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى جسر الملك فهد ومنفذ البطحاء.
وأول ما يقابل السياح عند الدخول هو "الكيوسك"، وهو جهاز منح التأشيرة المعروفة بأجهزة الخدمة الذاتية التي تمكّن السياح من القيام بإنجاز معاملاتهم الخدمية المختلفة بأنفسهم وبدون الحاجة إلى الاستعانة بأي موظف، ويبدأ السائح بالتعامل السهل مع الجهاز لإنجاز الحصوول على إذن الدخول.
وجهاز "كيوسك" من الأجهزة الذكية التى يسهل التعامل معها، وتبدأ الإجراءات بالتالي:
- يضغط لفتح البوابة الخاصة بالتأشيرة.
- يختار المدة.
- يضع جواز السفر.
- يلتقط الصورة.
- يأخذ بصمة الأصابع .
- يقبل الدفع الإلكتروني.
- يصدر التأشيرة.
تصنع الأجهزة والتي يطلق عليها أجهزة الخدمة الذاتية في الصين وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتتراوح أسعارها ما بين 15 ألف دولار أمريكي للجهاز الواحد، ويزيد السعر كلما زادت الخدمات، ويمكن إضافة خدمات متعددة للجهاز الواحد واستخدامه في أماكن مختلفة مثل البنوك أو المرور أو حتى الشركات.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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تعرّف على "الكيوسك".. أول ما يقابل السياح الأجانب في المملكة
سبق

ترحب المملكة العربية السعودية بزوارها من كل بلاد العالم ليشاهدوا ويتمتعوا بما تحويه المملكة من كنوز قلما وجدت في مكان آخر بالعالم، ولعل السياح الذين قرروا زيارة المملكة ويدخلون ضمن مجموعة 49، وهم مواطنو الدول المسموح لهم بالدخول بدون تأشيرة مسبقة والحصول عليها من المنافذ الستة في السعودية، وهي المطارات الأربعة: مطار الملك خالد ومطار الملك عبدالعزيز مطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى جسر الملك فهد ومنفذ البطحاء.
وأول ما يقابل السياح عند الدخول هو "الكيوسك"، وهو جهاز منح التأشيرة المعروفة بأجهزة الخدمة الذاتية التي تمكّن السياح من القيام بإنجاز معاملاتهم الخدمية المختلفة بأنفسهم وبدون الحاجة إلى الاستعانة بأي موظف، ويبدأ السائح بالتعامل السهل مع الجهاز لإنجاز الحصوول على إذن الدخول.
وجهاز "كيوسك" من الأجهزة الذكية التى يسهل التعامل معها، وتبدأ الإجراءات بالتالي:
- يضغط لفتح البوابة الخاصة بالتأشيرة.
- يختار المدة.
- يضع جواز السفر.
- يلتقط الصورة.
- يأخذ بصمة الأصابع .
- يقبل الدفع الإلكتروني.
- يصدر التأشيرة.
تصنع الأجهزة والتي يطلق عليها أجهزة الخدمة الذاتية في الصين وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتتراوح أسعارها ما بين 15 ألف دولار أمريكي للجهاز الواحد، ويزيد السعر كلما زادت الخدمات، ويمكن إضافة خدمات متعددة للجهاز الواحد واستخدامه في أماكن مختلفة مثل البنوك أو المرور أو حتى الشركات.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
03:16 PM

تعرّف على "الكيوسك".. أول ما يقابل السياح الأجانب في المملكة

A A A
خالد خليل - الرياض
1
4,092

ترحب المملكة العربية السعودية بزوارها من كل بلاد العالم ليشاهدوا ويتمتعوا بما تحويه المملكة من كنوز قلما وجدت في مكان آخر بالعالم، ولعل السياح الذين قرروا زيارة المملكة ويدخلون ضمن مجموعة 49، وهم مواطنو الدول المسموح لهم بالدخول بدون تأشيرة مسبقة والحصول عليها من المنافذ الستة في السعودية، وهي المطارات الأربعة: مطار الملك خالد ومطار الملك عبدالعزيز مطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى جسر الملك فهد ومنفذ البطحاء.
وأول ما يقابل السياح عند الدخول هو "الكيوسك"، وهو جهاز منح التأشيرة المعروفة بأجهزة الخدمة الذاتية التي تمكّن السياح من القيام بإنجاز معاملاتهم الخدمية المختلفة بأنفسهم وبدون الحاجة إلى الاستعانة بأي موظف، ويبدأ السائح بالتعامل السهل مع الجهاز لإنجاز الحصوول على إذن الدخول.
وجهاز "كيوسك" من الأجهزة الذكية التى يسهل التعامل معها، وتبدأ الإجراءات بالتالي:
- يضغط لفتح البوابة الخاصة بالتأشيرة.
- يختار المدة.
- يضع جواز السفر.
- يلتقط الصورة.
- يأخذ بصمة الأصابع .
- يقبل الدفع الإلكتروني.
- يصدر التأشيرة.
تصنع الأجهزة والتي يطلق عليها أجهزة الخدمة الذاتية في الصين وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتتراوح أسعارها ما بين 15 ألف دولار أمريكي للجهاز الواحد، ويزيد السعر كلما زادت الخدمات، ويمكن إضافة خدمات متعددة للجهاز الواحد واستخدامه في أماكن مختلفة مثل البنوك أو المرور أو حتى الشركات.

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