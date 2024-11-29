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اكتشاف 13 حالة "أوميكرون" في نادي كرة بالبرتغال و"سويسرا" ترصد "الأولى"

اليابان تغلق حدودها أمام جميع الزوار الأجانب للحد من انتشاره اعتبارًا من يوم غد

أعلنت السلطات الصحية في البرتغال، اليوم الاثنين، اكتشاف 13 حالة إصابة بسلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا، كلها بين لاعبين وعاملين في نادي بيلينينسيس لكرة القدم في لشبونة.

ومن جهة أخرى أعلنت الحكومة السويسرية أنها رصدت أول حالة إصابة محتملة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، مع تشديدها القيود على دخول المسافرين للبلاد، للحيلولة دون وصول تلك السلالة.

ووفق "رويترز"، قال المكتب الاتحادي السويسري للصحة العامة على "تويتر" في وقت متأخر من أمس الأحد: إن الحالة المكتشفة تتعلق بشخص عاد إلى سويسرا من جنوب إفريقيا قبل نحو أسبوع.

وأضاف أن الفحوص الإضافية ستوضح الموقف في الأيام المقبلة.

وألزمت سويسرا المسافرين من 19 دولة بتقديم اختبار سلبي لدى استقلالهم طائرة إليها؛ على أن يدخلوا الحجر الصحي عشرة أيام عند وصولهم لأراضيها.

ومن بين الدول التي شملتها القائمة: (أستراليا، والدنمارك، وبريطانيا، وجمهورية التشيك، وجنوب إفريقيا، وإسرائيل).

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت من تفشٍّ كبير لكورونا في العالم؛ بسبب المتحور "أوميكرون"؛ فيما أعلنت كندا وهولندا وفرنسا تسجيل أولى حالات الإصابة المحتملة بسلالة أوميكرون.

وأغلقت اليابان حدودها أمام جميع الزوار الأجانب؛ للحد من انتشار المتحور اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء؛ فيما قال رئيس المفوضية الأوروبية: العلماء يحتاجون عدة أسابيع لدراسة "الأوميكرون".

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اكتشاف 13 حالة "أوميكرون" في نادي كرة بالبرتغال و"سويسرا" ترصد "الأولى"
سبق

أعلنت السلطات الصحية في البرتغال، اليوم الاثنين، اكتشاف 13 حالة إصابة بسلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا، كلها بين لاعبين وعاملين في نادي بيلينينسيس لكرة القدم في لشبونة.

ومن جهة أخرى أعلنت الحكومة السويسرية أنها رصدت أول حالة إصابة محتملة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، مع تشديدها القيود على دخول المسافرين للبلاد، للحيلولة دون وصول تلك السلالة.

ووفق "رويترز"، قال المكتب الاتحادي السويسري للصحة العامة على "تويتر" في وقت متأخر من أمس الأحد: إن الحالة المكتشفة تتعلق بشخص عاد إلى سويسرا من جنوب إفريقيا قبل نحو أسبوع.

وأضاف أن الفحوص الإضافية ستوضح الموقف في الأيام المقبلة.

وألزمت سويسرا المسافرين من 19 دولة بتقديم اختبار سلبي لدى استقلالهم طائرة إليها؛ على أن يدخلوا الحجر الصحي عشرة أيام عند وصولهم لأراضيها.

ومن بين الدول التي شملتها القائمة: (أستراليا، والدنمارك، وبريطانيا، وجمهورية التشيك، وجنوب إفريقيا، وإسرائيل).

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت من تفشٍّ كبير لكورونا في العالم؛ بسبب المتحور "أوميكرون"؛ فيما أعلنت كندا وهولندا وفرنسا تسجيل أولى حالات الإصابة المحتملة بسلالة أوميكرون.

وأغلقت اليابان حدودها أمام جميع الزوار الأجانب؛ للحد من انتشار المتحور اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء؛ فيما قال رئيس المفوضية الأوروبية: العلماء يحتاجون عدة أسابيع لدراسة "الأوميكرون".

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
12:49 PM

اكتشاف 13 حالة "أوميكرون" في نادي كرة بالبرتغال و"سويسرا" ترصد "الأولى"

اليابان تغلق حدودها أمام جميع الزوار الأجانب للحد من انتشاره اعتبارًا من يوم غد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في البرتغال، اليوم الاثنين، اكتشاف 13 حالة إصابة بسلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا، كلها بين لاعبين وعاملين في نادي بيلينينسيس لكرة القدم في لشبونة.

ومن جهة أخرى أعلنت الحكومة السويسرية أنها رصدت أول حالة إصابة محتملة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، مع تشديدها القيود على دخول المسافرين للبلاد، للحيلولة دون وصول تلك السلالة.

ووفق "رويترز"، قال المكتب الاتحادي السويسري للصحة العامة على "تويتر" في وقت متأخر من أمس الأحد: إن الحالة المكتشفة تتعلق بشخص عاد إلى سويسرا من جنوب إفريقيا قبل نحو أسبوع.

وأضاف أن الفحوص الإضافية ستوضح الموقف في الأيام المقبلة.

وألزمت سويسرا المسافرين من 19 دولة بتقديم اختبار سلبي لدى استقلالهم طائرة إليها؛ على أن يدخلوا الحجر الصحي عشرة أيام عند وصولهم لأراضيها.

ومن بين الدول التي شملتها القائمة: (أستراليا، والدنمارك، وبريطانيا، وجمهورية التشيك، وجنوب إفريقيا، وإسرائيل).

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت من تفشٍّ كبير لكورونا في العالم؛ بسبب المتحور "أوميكرون"؛ فيما أعلنت كندا وهولندا وفرنسا تسجيل أولى حالات الإصابة المحتملة بسلالة أوميكرون.

وأغلقت اليابان حدودها أمام جميع الزوار الأجانب؛ للحد من انتشار المتحور اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء؛ فيما قال رئيس المفوضية الأوروبية: العلماء يحتاجون عدة أسابيع لدراسة "الأوميكرون".

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