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"الصحة" تعلن تسجيل 1635 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1342 إصابة

97 إصابة جديدة بكورونا في الرياض اليوم.. الانخفاض مستمر

6 حالات وفاة ترفع الحصيلة الإجمالية للضحايا فيها إلى 836

واصلت مدينة الرياض، اليوم، انخفاضاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 97 إصابة جديدة؛ مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 281,435 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 53,637 حالة.

وشهد عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حالات إصابة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت وادي الدواسر 13 حالة، تلتها عفيف 9 حالات، أما الخرج فقد تم رصد 8 حالات، بعدها 6 حالات في الدوادمي، ثم حالتين في حوطة بني تميم وشقراء، وأخيراً رصد حالة جديدة في حريملاء.

وسجلت مدينة الرياض اليوم 96 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48,222، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 836 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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97 إصابة جديدة بكورونا في الرياض اليوم.. الانخفاض مستمر
سبق

واصلت مدينة الرياض، اليوم، انخفاضاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 97 إصابة جديدة؛ مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 281,435 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 53,637 حالة.

وشهد عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حالات إصابة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت وادي الدواسر 13 حالة، تلتها عفيف 9 حالات، أما الخرج فقد تم رصد 8 حالات، بعدها 6 حالات في الدوادمي، ثم حالتين في حوطة بني تميم وشقراء، وأخيراً رصد حالة جديدة في حريملاء.

وسجلت مدينة الرياض اليوم 96 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48,222، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 836 حالة وفاة.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
04:19 PM

97 إصابة جديدة بكورونا في الرياض اليوم.. الانخفاض مستمر

6 حالات وفاة ترفع الحصيلة الإجمالية للضحايا فيها إلى 836

A A A
ذياب الشمري - الرياض
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1,228

واصلت مدينة الرياض، اليوم، انخفاضاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 97 إصابة جديدة؛ مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 281,435 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 53,637 حالة.

وشهد عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حالات إصابة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت وادي الدواسر 13 حالة، تلتها عفيف 9 حالات، أما الخرج فقد تم رصد 8 حالات، بعدها 6 حالات في الدوادمي، ثم حالتين في حوطة بني تميم وشقراء، وأخيراً رصد حالة جديدة في حريملاء.

وسجلت مدينة الرياض اليوم 96 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48,222، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 836 حالة وفاة.

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