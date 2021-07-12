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"النقيع".. إعادة فتح الحدائق والمتنزهات مع اتخاذ التدابير الوقائية

"البلدية" طالبت المتنزهين والزوار والضيوف بالالتزام باللوائح والتعليمات

أعادت بلدية النقيع فتح الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوار من العوائل والأطفال وفق معايير السلامة واتخاذ جميع التدابير الوقائية.

واشتملت التدابير الوقائية على تحقيق التباعد الجسدي والتعقيم الشامل ووضع العلامات الإرشادية في خطوط الانتظار في أماكن الألعاب، على أن تكون المسافة بين الشخص والآخر مترين على الأقل.

كما وضعت البلدية الملصقات الإرشادية والعلامات في أماكن الجلوس.

وطالبت البلدية المتنزهين والزوار والضيوف المقيمين بالالتزام باللوائح والتعليمات الإرشادية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

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"النقيع".. إعادة فتح الحدائق والمتنزهات مع اتخاذ التدابير الوقائية
سبق

أعادت بلدية النقيع فتح الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوار من العوائل والأطفال وفق معايير السلامة واتخاذ جميع التدابير الوقائية.

واشتملت التدابير الوقائية على تحقيق التباعد الجسدي والتعقيم الشامل ووضع العلامات الإرشادية في خطوط الانتظار في أماكن الألعاب، على أن تكون المسافة بين الشخص والآخر مترين على الأقل.

كما وضعت البلدية الملصقات الإرشادية والعلامات في أماكن الجلوس.

وطالبت البلدية المتنزهين والزوار والضيوف المقيمين بالالتزام باللوائح والتعليمات الإرشادية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
08:09 PM

"النقيع".. إعادة فتح الحدائق والمتنزهات مع اتخاذ التدابير الوقائية

"البلدية" طالبت المتنزهين والزوار والضيوف بالالتزام باللوائح والتعليمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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أعادت بلدية النقيع فتح الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوار من العوائل والأطفال وفق معايير السلامة واتخاذ جميع التدابير الوقائية.

واشتملت التدابير الوقائية على تحقيق التباعد الجسدي والتعقيم الشامل ووضع العلامات الإرشادية في خطوط الانتظار في أماكن الألعاب، على أن تكون المسافة بين الشخص والآخر مترين على الأقل.

كما وضعت البلدية الملصقات الإرشادية والعلامات في أماكن الجلوس.

وطالبت البلدية المتنزهين والزوار والضيوف المقيمين بالالتزام باللوائح والتعليمات الإرشادية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

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