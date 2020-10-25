بعضهم سيلجأ للعنف.. ما موقف الأمريكيين إذا خسر مرشحهم انتخابات الرئاسة؟

"بايدن" لا يزال يتقدم على "ترامب" بـ 8 نقاط

أعرب غالبية الأمريكيين عن استعدادهم لقبول نتيجة الانتخابات الرئاسية، حتى لو خسر مرشحهم المفضل، وذلك في استطلاع أجرته "رويترز" ونشرته اليوم (الأحد).

وبين الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر، أن 79 في المئة من جميع الأمريكيين، بما في ذلك 59 في المئة من أولئك الذين يريدون إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، سيقبلون فوز المنافس الديمقراطي جو بايدن حتى لو لم يؤيدوا رئاسة "بايدن".

ومن بين مؤيدي "ترامب" الذين ذكروا أنهم لن يقبلوا فوز "بايدن"، كشف 16 في المئة أنهم سيفعلون شيئًا لتحدي فوز الديمقراطيين مثل الاحتجاج علنًا أو اللجوء إلى العنف.

وأظهر الاستطلاع أن 73 في المئة من الأمريكيين، بما في ذلك 57 في المئة من مؤيدي "بايدن"، سيقبلون بالمثل فوز "ترامب"، ومن بين الذين أوضحوا أنهم لن يقبلوا فوز "ترامب"، ذكر 22 في المئة أنهم سيتخذون إجراءات للطعن في النتيجة.

من ناحيته، أشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة كولومبيا دونالد جرين، إلى أن نتائج الاستطلاع تخفف من مخاوفه بشأن أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات، لكنه حذر من أنه إذا اقترب موعد الانتخابات، أو كان بإمكان مرشح واحد توجيه اتهام موثوق به بتزوير الناخبين، فقد يؤدي ذلك إلى استياء واحتجاجات أوسع مما يشير إليه الاستطلاع.

وأفاد أحدث استطلاع لـ"رويترز"، بأن "بايدن" يتقدم على "ترامب" بنسبة 8 نقاط مئوية على الصعيد الوطني.