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الإعلامية "الوعل" تطلق من الرياض كتابها "رحلتي مع الإذاعة"

يحكي قصة حياتها منذ البداية

دشنت الإعلامية خديجة الوعل، مساء اليوم، كتابها الذي حمل عنوان "رحلتي مع الإذاعة"، وسط حضور كثيف من الجهات الإعلامية ومنسوبيها في الرياض بمكتبة جرير.

ويحكي الكتاب قصة حياتها منذ البداية، ومن خلف عملها في الإمارات، وسبب إلغاء رحلتها من دبي إلى جدة عام ٢٠٠٢، أيضًا يتحدث عن محاولة إنهاء حياتها ومَن كان وراءها، والعديد من التجارب الإذاعية والعقبات التي مرت بها.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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الإعلامية "الوعل" تطلق من الرياض كتابها "رحلتي مع الإذاعة"
سبق

دشنت الإعلامية خديجة الوعل، مساء اليوم، كتابها الذي حمل عنوان "رحلتي مع الإذاعة"، وسط حضور كثيف من الجهات الإعلامية ومنسوبيها في الرياض بمكتبة جرير.

ويحكي الكتاب قصة حياتها منذ البداية، ومن خلف عملها في الإمارات، وسبب إلغاء رحلتها من دبي إلى جدة عام ٢٠٠٢، أيضًا يتحدث عن محاولة إنهاء حياتها ومَن كان وراءها، والعديد من التجارب الإذاعية والعقبات التي مرت بها.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
09:36 PM

الإعلامية "الوعل" تطلق من الرياض كتابها "رحلتي مع الإذاعة"

يحكي قصة حياتها منذ البداية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشنت الإعلامية خديجة الوعل، مساء اليوم، كتابها الذي حمل عنوان "رحلتي مع الإذاعة"، وسط حضور كثيف من الجهات الإعلامية ومنسوبيها في الرياض بمكتبة جرير.

ويحكي الكتاب قصة حياتها منذ البداية، ومن خلف عملها في الإمارات، وسبب إلغاء رحلتها من دبي إلى جدة عام ٢٠٠٢، أيضًا يتحدث عن محاولة إنهاء حياتها ومَن كان وراءها، والعديد من التجارب الإذاعية والعقبات التي مرت بها.

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