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فيديو.. أوقف سيارته لِيَمُرّ الإوز فوقعت مفاجأة صادمة

على أحد الطرق الريفية بالصين

خدعت مجموعة من الإوز قائد سيارة على أحد الطرق الريفية شرقي الصين، حين توقف السائق بسيارته ليسمح لمجموعة من الإوز بالمرور؛ لكنه اكتشف مفاجأة صادمة.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: حدثت الواقعة يوم الخميس الماضي، على أحد الطرق الريفية، قرب مدينة فويانغ شرقي الصين، حين كان العامل "ين" يقود سيارته إلى العمل.. في البداية ظن "ين" أنها بضع إوزات؛ لكن حين نظر إلى الحقل من حيث يأتي الإوز، شاهد طابورًا يمتد على مسافة حوالى كيلومتر.

وبالطبع اضطر "ين" إلى الاتصال بصاحب العمل ليُبلغه أنه سيتأخر قليلًا عن العمل؛ حيث تم احتجازه على الطريق؛ لكن "ين" لم يُبلغ مديره أن ما حدث كان بسبب الإوز، الذي كان في طريقه من أحد الحقول إلى المزرعة حيث يبيت.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن "ين"، أنه كان سينتظر وقتًا طويلًا جدًّا، لعبور كل هذا الإوز، لولا أن صاحب المزرعة جاء بعد 15 دقيقة، وأوقف الطابور وسمح له بالعبور.

الصين توقف سائق

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فيديو.. أوقف سيارته لِيَمُرّ الإوز فوقعت مفاجأة صادمة
سبق

خدعت مجموعة من الإوز قائد سيارة على أحد الطرق الريفية شرقي الصين، حين توقف السائق بسيارته ليسمح لمجموعة من الإوز بالمرور؛ لكنه اكتشف مفاجأة صادمة.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: حدثت الواقعة يوم الخميس الماضي، على أحد الطرق الريفية، قرب مدينة فويانغ شرقي الصين، حين كان العامل "ين" يقود سيارته إلى العمل.. في البداية ظن "ين" أنها بضع إوزات؛ لكن حين نظر إلى الحقل من حيث يأتي الإوز، شاهد طابورًا يمتد على مسافة حوالى كيلومتر.

وبالطبع اضطر "ين" إلى الاتصال بصاحب العمل ليُبلغه أنه سيتأخر قليلًا عن العمل؛ حيث تم احتجازه على الطريق؛ لكن "ين" لم يُبلغ مديره أن ما حدث كان بسبب الإوز، الذي كان في طريقه من أحد الحقول إلى المزرعة حيث يبيت.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن "ين"، أنه كان سينتظر وقتًا طويلًا جدًّا، لعبور كل هذا الإوز، لولا أن صاحب المزرعة جاء بعد 15 دقيقة، وأوقف الطابور وسمح له بالعبور.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
11:37 AM

فيديو.. أوقف سيارته لِيَمُرّ الإوز فوقعت مفاجأة صادمة

على أحد الطرق الريفية بالصين

A A A
أيمن حسن - الرياض
9
35,672

خدعت مجموعة من الإوز قائد سيارة على أحد الطرق الريفية شرقي الصين، حين توقف السائق بسيارته ليسمح لمجموعة من الإوز بالمرور؛ لكنه اكتشف مفاجأة صادمة.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: حدثت الواقعة يوم الخميس الماضي، على أحد الطرق الريفية، قرب مدينة فويانغ شرقي الصين، حين كان العامل "ين" يقود سيارته إلى العمل.. في البداية ظن "ين" أنها بضع إوزات؛ لكن حين نظر إلى الحقل من حيث يأتي الإوز، شاهد طابورًا يمتد على مسافة حوالى كيلومتر.

وبالطبع اضطر "ين" إلى الاتصال بصاحب العمل ليُبلغه أنه سيتأخر قليلًا عن العمل؛ حيث تم احتجازه على الطريق؛ لكن "ين" لم يُبلغ مديره أن ما حدث كان بسبب الإوز، الذي كان في طريقه من أحد الحقول إلى المزرعة حيث يبيت.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن "ين"، أنه كان سينتظر وقتًا طويلًا جدًّا، لعبور كل هذا الإوز، لولا أن صاحب المزرعة جاء بعد 15 دقيقة، وأوقف الطابور وسمح له بالعبور.

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