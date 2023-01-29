يوقّع وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والكهرباء، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات مشروع محطة التحلية بالشقيق للإنتاج المستقل (المرحلة الثالثة)، بسعة تصميمية 450 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، مع صاحب العطاء الأفضل وهو تحالف لثلاث شركات.

اليوم .. "الفضلي" يوقّع اتفاقيات المرحلة الثالثة لمشروع محطة "تحلية الشقيق" محمد المواسي سبق 2019-01-29 يوقّع وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والكهرباء، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات مشروع محطة التحلية بالشقيق للإنتاج المستقل (المرحلة الثالثة)، بسعة تصميمية 450 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، مع صاحب العطاء الأفضل وهو تحالف لثلاث شركات. يأتي ذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء التي صدرت بهدف زيادة الإنتاج لتغطية احتياجات وإمدادات المستفيدين.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440 12:20 PM

اليوم .. "الفضلي" يوقّع اتفاقيات المرحلة الثالثة لمشروع محطة "تحلية الشقيق" بسعة 450 ألف متر³ يومياً .. تنفيذاً لقرارات زيادة الإنتاج وتغطية الاحتياجات





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يوقّع وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والكهرباء، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات مشروع محطة التحلية بالشقيق للإنتاج المستقل (المرحلة الثالثة)، بسعة تصميمية 450 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، مع صاحب العطاء الأفضل وهو تحالف لثلاث شركات.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء التي صدرت بهدف زيادة الإنتاج لتغطية احتياجات وإمدادات المستفيدين.