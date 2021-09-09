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وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء الأردني

على هامش الدورة الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، على هامش أعمال الدورة الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وشهد اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلديْن والشعبيْن الشقيقيْن في مجالات التعاون المشترك كافة، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء المدير العام لمكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء الأردني
سبق

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، على هامش أعمال الدورة الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وشهد اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلديْن والشعبيْن الشقيقيْن في مجالات التعاون المشترك كافة، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء المدير العام لمكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
06:11 PM

وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء الأردني

على هامش الدورة الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، على هامش أعمال الدورة الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وشهد اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلديْن والشعبيْن الشقيقيْن في مجالات التعاون المشترك كافة، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء المدير العام لمكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

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