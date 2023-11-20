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طرح تذاكر اعتزال ياسر.. يوسف وسامي والدعيع يشاركون

بمشاركة ثلاثة فنانين.. وعدد من النجوم

بدأ مساء اليوم بيع تذاكر اعتزال ياسر القحطاني مهاجم فريق الهلال والمنتخب السعودي السابق، والذي سيُقام مساء الأحد ما بعد المقبل 1 ديسمبر؛ حيث تم طرح التذاكر عبر الرابط: https://riyadhseason.sa/ar/event/Yasser_AlQahtani

وتراوحت أسعار التذاكر من 120 ريالًا إلى 2500 ريال.

وسيشهد الحفل إقامة مباراة بين فريق الهلال وفريق Y20، الذي سيضم بين صفوفه عددًا من النجوم العالميين.

هذا ووجّه ياسر القحطاني الدعوة للثلاثي: يوسف الثنيان، وسامي الجابر، ومحمد الدعيع؛ لمشاركته في حفل الاعتزال.

فيما سيقود فريق Y20 المدرب الأرجنتيني رامون دياز، والذي سبق له تدريب فريق الهلال.


وسيشهد حفل اعتزال ياسر إقامة حفلة موسيقية تضم ثلاثة فنانين.

اعتزال ياسر القحطاني

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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طرح تذاكر اعتزال ياسر.. يوسف وسامي والدعيع يشاركون
سبق

بدأ مساء اليوم بيع تذاكر اعتزال ياسر القحطاني مهاجم فريق الهلال والمنتخب السعودي السابق، والذي سيُقام مساء الأحد ما بعد المقبل 1 ديسمبر؛ حيث تم طرح التذاكر عبر الرابط: https://riyadhseason.sa/ar/event/Yasser_AlQahtani

وتراوحت أسعار التذاكر من 120 ريالًا إلى 2500 ريال.

وسيشهد الحفل إقامة مباراة بين فريق الهلال وفريق Y20، الذي سيضم بين صفوفه عددًا من النجوم العالميين.

هذا ووجّه ياسر القحطاني الدعوة للثلاثي: يوسف الثنيان، وسامي الجابر، ومحمد الدعيع؛ لمشاركته في حفل الاعتزال.

فيما سيقود فريق Y20 المدرب الأرجنتيني رامون دياز، والذي سبق له تدريب فريق الهلال.


وسيشهد حفل اعتزال ياسر إقامة حفلة موسيقية تضم ثلاثة فنانين.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
05:22 PM

طرح تذاكر اعتزال ياسر.. يوسف وسامي والدعيع يشاركون

بمشاركة ثلاثة فنانين.. وعدد من النجوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ مساء اليوم بيع تذاكر اعتزال ياسر القحطاني مهاجم فريق الهلال والمنتخب السعودي السابق، والذي سيُقام مساء الأحد ما بعد المقبل 1 ديسمبر؛ حيث تم طرح التذاكر عبر الرابط: https://riyadhseason.sa/ar/event/Yasser_AlQahtani

وتراوحت أسعار التذاكر من 120 ريالًا إلى 2500 ريال.

وسيشهد الحفل إقامة مباراة بين فريق الهلال وفريق Y20، الذي سيضم بين صفوفه عددًا من النجوم العالميين.

هذا ووجّه ياسر القحطاني الدعوة للثلاثي: يوسف الثنيان، وسامي الجابر، ومحمد الدعيع؛ لمشاركته في حفل الاعتزال.

فيما سيقود فريق Y20 المدرب الأرجنتيني رامون دياز، والذي سبق له تدريب فريق الهلال.


وسيشهد حفل اعتزال ياسر إقامة حفلة موسيقية تضم ثلاثة فنانين.

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