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في 3 مدن.. انطلاق كأس المملكة للأندية الإلكترونية بجوائز تبلغ 32 مليون ريال

يستمرّ حتى 9 أكتوبر.. وآلية تقسيم الجوائز بعدد النقاط

انطلقت اليوم كأس المملكة للأندية الإلكترونية بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وبمشاركة جميع الأندية الحكومية المسجّلة لدى وزارة الرياضة، ويستمرّ حتى 2021/10/9م في 3 مدن مختلفة، وهي مدن الرياض والدمام وجدة.

وتأتي المنافسة التي تضمّ الأندية الرياضية السعودية تفعيلًا لبنود دعم الرياضات المختلفة لإستراتيجية دعم الأندية، والتي أعلن عنها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وستكون آلية تقسيم الجوائز بعدد النقاط المحصودة لكل نادٍ؛ حيث حُددت قيمة كل نقطة يحصدها النادي بـ320 ألف ريال.

ويضم الكأس 5 منافسات مختلفة؛ وهي CS:GO , DOTA 2 , Rainbow Six Siege , PUBG Mobile , Rocket League وتقام على نسختين؛ إذ انطلقت النسخة الأولى اليوم وتستمر حتى 2021/9/11 م، فيما ستنطلق النسخة الثانية بتاريخ 2021/9/16م.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "نهدف في الاتحاد إلى تطوير نظام المنافسات في المملكة وإيجاد سلم منافسات شامل يمكّن جميع الراغبين من الاحتراف في هذا المجال، وهذه البطولات ما هي إلى طريق نحو مستقبلنا المشرق الذي لا يسمو إلا بتمكين المواهب وتطوير اللاعبين من الاحتراف".

وأضاف: "تأتي البطولة من إستراتيجية دعم الأندية الحكومية التي أطلقتها وزارة الرياضة وتشجيعًا للبحث عن المواهب وتقوية اللاعب الهاوي في انضمام أكثر من 170 ناديًا من جميع مدن المملكة، والذي سيعود بإيجاد المواهب وخلق فرصٍ لتنمية المهارات لديهم وإخراج ما في جعبتهم من إبداع، وجعله سبيلًا لإيصالهم لطريق النجاح، وكذلك من أجل تطوير نظام المنافسات في المملكة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في 3 مدن.. انطلاق كأس المملكة للأندية الإلكترونية بجوائز تبلغ 32 مليون ريال
سبق

انطلقت اليوم كأس المملكة للأندية الإلكترونية بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وبمشاركة جميع الأندية الحكومية المسجّلة لدى وزارة الرياضة، ويستمرّ حتى 2021/10/9م في 3 مدن مختلفة، وهي مدن الرياض والدمام وجدة.

وتأتي المنافسة التي تضمّ الأندية الرياضية السعودية تفعيلًا لبنود دعم الرياضات المختلفة لإستراتيجية دعم الأندية، والتي أعلن عنها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وستكون آلية تقسيم الجوائز بعدد النقاط المحصودة لكل نادٍ؛ حيث حُددت قيمة كل نقطة يحصدها النادي بـ320 ألف ريال.

ويضم الكأس 5 منافسات مختلفة؛ وهي CS:GO , DOTA 2 , Rainbow Six Siege , PUBG Mobile , Rocket League وتقام على نسختين؛ إذ انطلقت النسخة الأولى اليوم وتستمر حتى 2021/9/11 م، فيما ستنطلق النسخة الثانية بتاريخ 2021/9/16م.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "نهدف في الاتحاد إلى تطوير نظام المنافسات في المملكة وإيجاد سلم منافسات شامل يمكّن جميع الراغبين من الاحتراف في هذا المجال، وهذه البطولات ما هي إلى طريق نحو مستقبلنا المشرق الذي لا يسمو إلا بتمكين المواهب وتطوير اللاعبين من الاحتراف".

وأضاف: "تأتي البطولة من إستراتيجية دعم الأندية الحكومية التي أطلقتها وزارة الرياضة وتشجيعًا للبحث عن المواهب وتقوية اللاعب الهاوي في انضمام أكثر من 170 ناديًا من جميع مدن المملكة، والذي سيعود بإيجاد المواهب وخلق فرصٍ لتنمية المهارات لديهم وإخراج ما في جعبتهم من إبداع، وجعله سبيلًا لإيصالهم لطريق النجاح، وكذلك من أجل تطوير نظام المنافسات في المملكة".

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
05:19 PM

في 3 مدن.. انطلاق كأس المملكة للأندية الإلكترونية بجوائز تبلغ 32 مليون ريال

يستمرّ حتى 9 أكتوبر.. وآلية تقسيم الجوائز بعدد النقاط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلقت اليوم كأس المملكة للأندية الإلكترونية بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وبمشاركة جميع الأندية الحكومية المسجّلة لدى وزارة الرياضة، ويستمرّ حتى 2021/10/9م في 3 مدن مختلفة، وهي مدن الرياض والدمام وجدة.

وتأتي المنافسة التي تضمّ الأندية الرياضية السعودية تفعيلًا لبنود دعم الرياضات المختلفة لإستراتيجية دعم الأندية، والتي أعلن عنها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وستكون آلية تقسيم الجوائز بعدد النقاط المحصودة لكل نادٍ؛ حيث حُددت قيمة كل نقطة يحصدها النادي بـ320 ألف ريال.

ويضم الكأس 5 منافسات مختلفة؛ وهي CS:GO , DOTA 2 , Rainbow Six Siege , PUBG Mobile , Rocket League وتقام على نسختين؛ إذ انطلقت النسخة الأولى اليوم وتستمر حتى 2021/9/11 م، فيما ستنطلق النسخة الثانية بتاريخ 2021/9/16م.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "نهدف في الاتحاد إلى تطوير نظام المنافسات في المملكة وإيجاد سلم منافسات شامل يمكّن جميع الراغبين من الاحتراف في هذا المجال، وهذه البطولات ما هي إلى طريق نحو مستقبلنا المشرق الذي لا يسمو إلا بتمكين المواهب وتطوير اللاعبين من الاحتراف".

وأضاف: "تأتي البطولة من إستراتيجية دعم الأندية الحكومية التي أطلقتها وزارة الرياضة وتشجيعًا للبحث عن المواهب وتقوية اللاعب الهاوي في انضمام أكثر من 170 ناديًا من جميع مدن المملكة، والذي سيعود بإيجاد المواهب وخلق فرصٍ لتنمية المهارات لديهم وإخراج ما في جعبتهم من إبداع، وجعله سبيلًا لإيصالهم لطريق النجاح، وكذلك من أجل تطوير نظام المنافسات في المملكة".

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