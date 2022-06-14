"كورونا" يودي بحياة 44 إيطاليا جديداً.. وحصيلة موتاه ترتفع إلى 34.345
الإصابات وصلت إلى 236.989
ارتفع عدد حالات الوفاة جراء مرض كوفيد-19 في إيطاليا 44 حالة، اليوم (الأحد)، في حين زاد عدد حالات الإصابة الجديدة 338 حالة.
وبينت وكالة الحماية المدنية، أن إجمالي عدد حالات الوفاة منذ الكشف عن تفشي الوباء في 21 فبراير (شباط) يبلغ الآن 34345 حالة، في رابع أعلى عدد حالات وفاة من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 236989 حالة، في سابع أعلى عدد حالات إصابة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.
"كورونا" يودي بحياة 44 إيطاليا جديداً.. وحصيلة موتاه ترتفع إلى 34.345
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-06-14
ارتفع عدد حالات الوفاة جراء مرض كوفيد-19 في إيطاليا 44 حالة، اليوم (الأحد)، في حين زاد عدد حالات الإصابة الجديدة 338 حالة.
وبينت وكالة الحماية المدنية، أن إجمالي عدد حالات الوفاة منذ الكشف عن تفشي الوباء في 21 فبراير (شباط) يبلغ الآن 34345 حالة، في رابع أعلى عدد حالات وفاة من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 236989 حالة، في سابع أعلى عدد حالات إصابة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
08:04 PM
"كورونا" يودي بحياة 44 إيطاليا جديداً.. وحصيلة موتاه ترتفع إلى 34.345
ارتفع عدد حالات الوفاة جراء مرض كوفيد-19 في إيطاليا 44 حالة، اليوم (الأحد)، في حين زاد عدد حالات الإصابة الجديدة 338 حالة.
وبينت وكالة الحماية المدنية، أن إجمالي عدد حالات الوفاة منذ الكشف عن تفشي الوباء في 21 فبراير (شباط) يبلغ الآن 34345 حالة، في رابع أعلى عدد حالات وفاة من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 236989 حالة، في سابع أعلى عدد حالات إصابة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.