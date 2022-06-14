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"كورونا" يودي بحياة 44 إيطاليا جديداً.. وحصيلة موتاه ترتفع إلى 34.345

الإصابات وصلت إلى 236.989

ارتفع عدد حالات الوفاة جراء مرض كوفيد-19 في إيطاليا 44 حالة، اليوم (الأحد)، في حين زاد عدد حالات الإصابة الجديدة 338 حالة.

وبينت وكالة الحماية المدنية، أن إجمالي عدد حالات الوفاة منذ الكشف عن تفشي الوباء في 21 فبراير (شباط) يبلغ الآن 34345 حالة، في رابع أعلى عدد حالات وفاة من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 236989 حالة، في سابع أعلى عدد حالات إصابة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يودي بحياة 44 إيطاليا جديداً.. وحصيلة موتاه ترتفع إلى 34.345
سبق

ارتفع عدد حالات الوفاة جراء مرض كوفيد-19 في إيطاليا 44 حالة، اليوم (الأحد)، في حين زاد عدد حالات الإصابة الجديدة 338 حالة.

وبينت وكالة الحماية المدنية، أن إجمالي عدد حالات الوفاة منذ الكشف عن تفشي الوباء في 21 فبراير (شباط) يبلغ الآن 34345 حالة، في رابع أعلى عدد حالات وفاة من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 236989 حالة، في سابع أعلى عدد حالات إصابة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
08:04 PM

"كورونا" يودي بحياة 44 إيطاليا جديداً.. وحصيلة موتاه ترتفع إلى 34.345

الإصابات وصلت إلى 236.989

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد حالات الوفاة جراء مرض كوفيد-19 في إيطاليا 44 حالة، اليوم (الأحد)، في حين زاد عدد حالات الإصابة الجديدة 338 حالة.

وبينت وكالة الحماية المدنية، أن إجمالي عدد حالات الوفاة منذ الكشف عن تفشي الوباء في 21 فبراير (شباط) يبلغ الآن 34345 حالة، في رابع أعلى عدد حالات وفاة من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 236989 حالة، في سابع أعلى عدد حالات إصابة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.

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