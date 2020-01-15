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"الشؤون الاقتصادية" يستعرض أبرز التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي

تضمن الاجتماع عرض وزارة التخطيط مع كبير الاقتصاديين في "ستريت استيت البنكية"

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم في قصر اليمامة بالرياض؛ حيث استعرض عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالاشتراك مع كبير الاقتصاديين في (ستريت استيت البنكية).


وتفصيلاً.. تضمن العرض أبرز التطورات الاقتصادية عالمياً، وأهم التحديات والتوقعات طويلة وقصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد العالمي وأبرز التوصيات حيالها.


الرياض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قصر اليمامة وزارة الاقتصاد والتخطيط ستريت استيت البنكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الاقتصادية" يستعرض أبرز التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي
سبق

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم في قصر اليمامة بالرياض؛ حيث استعرض عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالاشتراك مع كبير الاقتصاديين في (ستريت استيت البنكية).


وتفصيلاً.. تضمن العرض أبرز التطورات الاقتصادية عالمياً، وأهم التحديات والتوقعات طويلة وقصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد العالمي وأبرز التوصيات حيالها.


15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
12:03 AM

"الشؤون الاقتصادية" يستعرض أبرز التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي

تضمن الاجتماع عرض وزارة التخطيط مع كبير الاقتصاديين في "ستريت استيت البنكية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم في قصر اليمامة بالرياض؛ حيث استعرض عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالاشتراك مع كبير الاقتصاديين في (ستريت استيت البنكية).


وتفصيلاً.. تضمن العرض أبرز التطورات الاقتصادية عالمياً، وأهم التحديات والتوقعات طويلة وقصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد العالمي وأبرز التوصيات حيالها.


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