النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الجوف يدعو المواطنين والمقيمين للالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

دعا لاستخلاص العبر من فقدان بعض الدول السيطرة عليه بسبب عدم الالتزام

وجّه أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، رسالة للمواطنين والمقيمين في الجوف، للالتزام بكافة القرارات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال أمير منطقة الجوف: "أوجه رسالتي لإخواني وأخواتي وأبنائي من المواطنين والمواطنات والمقيمين في منطقة الجوف، للالتزام بقرارات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد".

وأضاف: أعزائي تعلمون ما يمر به العالم من تفشي جائحة كورونا المستجد الذي نسأل الله أن يدفعه عن الجميع، وتفاقم الأعداد التي يصيبها، بل أن هناك دولاً فقدت السيطرة عليه بسبب عدم تجاوب مواطنيها بالتعليمات".

وتابع أمير الجوف: "يعلم الجميع ما قامت به المملكة أعزها الله من جهود في سبيل الحفاظ على شعبها والمقيمين على أرضها، وإجراءات احترازية للوقاية من الفيروس وللحد من انتشاره".

واختتم حديثه بالقول: "دعوتي للجميع وبدون استثناء، مواطنين مواطنات مقيمين أصحاب محلات أن نكون كلنا مسؤولين، ولنطلق شعار #أنا_جالس_في _بيتي، وبتعاون الجميع سوف تمر هذه الأيام بخير إن شاء الله، ونسأل الله أن يدفع هذا الوباء عن الجميع".

الجوف أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الجوف يدعو المواطنين والمقيمين للالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
سبق

وجّه أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، رسالة للمواطنين والمقيمين في الجوف، للالتزام بكافة القرارات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال أمير منطقة الجوف: "أوجه رسالتي لإخواني وأخواتي وأبنائي من المواطنين والمواطنات والمقيمين في منطقة الجوف، للالتزام بقرارات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد".

وأضاف: أعزائي تعلمون ما يمر به العالم من تفشي جائحة كورونا المستجد الذي نسأل الله أن يدفعه عن الجميع، وتفاقم الأعداد التي يصيبها، بل أن هناك دولاً فقدت السيطرة عليه بسبب عدم تجاوب مواطنيها بالتعليمات".

وتابع أمير الجوف: "يعلم الجميع ما قامت به المملكة أعزها الله من جهود في سبيل الحفاظ على شعبها والمقيمين على أرضها، وإجراءات احترازية للوقاية من الفيروس وللحد من انتشاره".

واختتم حديثه بالقول: "دعوتي للجميع وبدون استثناء، مواطنين مواطنات مقيمين أصحاب محلات أن نكون كلنا مسؤولين، ولنطلق شعار #أنا_جالس_في _بيتي، وبتعاون الجميع سوف تمر هذه الأيام بخير إن شاء الله، ونسأل الله أن يدفع هذا الوباء عن الجميع".

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
06:18 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
06:32 PM

أمير الجوف يدعو المواطنين والمقيمين للالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

دعا لاستخلاص العبر من فقدان بعض الدول السيطرة عليه بسبب عدم الالتزام

A A A
مهنا التميمي - الجوف
0
375

وجّه أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، رسالة للمواطنين والمقيمين في الجوف، للالتزام بكافة القرارات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال أمير منطقة الجوف: "أوجه رسالتي لإخواني وأخواتي وأبنائي من المواطنين والمواطنات والمقيمين في منطقة الجوف، للالتزام بقرارات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد".

وأضاف: أعزائي تعلمون ما يمر به العالم من تفشي جائحة كورونا المستجد الذي نسأل الله أن يدفعه عن الجميع، وتفاقم الأعداد التي يصيبها، بل أن هناك دولاً فقدت السيطرة عليه بسبب عدم تجاوب مواطنيها بالتعليمات".

وتابع أمير الجوف: "يعلم الجميع ما قامت به المملكة أعزها الله من جهود في سبيل الحفاظ على شعبها والمقيمين على أرضها، وإجراءات احترازية للوقاية من الفيروس وللحد من انتشاره".

واختتم حديثه بالقول: "دعوتي للجميع وبدون استثناء، مواطنين مواطنات مقيمين أصحاب محلات أن نكون كلنا مسؤولين، ولنطلق شعار #أنا_جالس_في _بيتي، وبتعاون الجميع سوف تمر هذه الأيام بخير إن شاء الله، ونسأل الله أن يدفع هذا الوباء عن الجميع".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,476
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,020
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,903
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,285

المقالات

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة