أمير الجوف يدعو المواطنين والمقيمين للالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

دعا لاستخلاص العبر من فقدان بعض الدول السيطرة عليه بسبب عدم الالتزام

وجّه أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، رسالة للمواطنين والمقيمين في الجوف، للالتزام بكافة القرارات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال أمير منطقة الجوف: "أوجه رسالتي لإخواني وأخواتي وأبنائي من المواطنين والمواطنات والمقيمين في منطقة الجوف، للالتزام بقرارات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد".

وأضاف: أعزائي تعلمون ما يمر به العالم من تفشي جائحة كورونا المستجد الذي نسأل الله أن يدفعه عن الجميع، وتفاقم الأعداد التي يصيبها، بل أن هناك دولاً فقدت السيطرة عليه بسبب عدم تجاوب مواطنيها بالتعليمات".

وتابع أمير الجوف: "يعلم الجميع ما قامت به المملكة أعزها الله من جهود في سبيل الحفاظ على شعبها والمقيمين على أرضها، وإجراءات احترازية للوقاية من الفيروس وللحد من انتشاره".

واختتم حديثه بالقول: "دعوتي للجميع وبدون استثناء، مواطنين مواطنات مقيمين أصحاب محلات أن نكون كلنا مسؤولين، ولنطلق شعار #أنا_جالس_في _بيتي، وبتعاون الجميع سوف تمر هذه الأيام بخير إن شاء الله، ونسأل الله أن يدفع هذا الوباء عن الجميع".