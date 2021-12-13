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بالصور.. شارع الدهناء بالصياهد وُجهة سياحة لمرتادي وزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

ملتقى تجاري ورافد اقتصادي لأهالي المنطقة المجاورة والمستثمرين

يشهد شارع الدهناء بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد حركة تجارية واجتماعية وثقافية تُحاكي عَبَق الماضي وحداثة الحاضر.

وتعتبر البوابة الأولى للمهرجان (شارع الدهناء) ملتقى تجاريًّا ورافدًا اقتصاديًّا لأهالي المنطقة المجاورة والمستثمرين؛ حيث تتواجد فروع للمطاعم الشهيرة بالعاصمة والكافيهات المنتشرة، والتموينات التي توفر احتياجات المقيمين بالمهرجان ومرتاديه، وكذلك السوق الشعبي الذي يعتبر خليطًا من المحال الشعبية التي تبيع منتجات (الحطب والفحم) والمناقل والدلال والأباريق التراثية والأواني المنزلية ذات الطابع التراثي المستوحاة من بيئة الصحراء والأصالة، إضافة للأسر المنتجة التي تنتج من تربية المواشي (الأقط، والسمن البري بالعكة، وخلطات القهوة، والبهارات)، والملابس الشتوية المُصنّعة من الفرو والبشوت، وكذلك المنتجات كالزل والنسيج والحصير.

ويستمتع زوار ومرتادو المهرجان في الأجواء الشتوية بالإقامة في المخيمات المخصصة للإيجار في شارع الدهناء، وكذلك جلسات السوق الشعبي المصممة من التراث العربي الأصيل؛ حيث يتناولون التمر الممزوج بالسمن والدخن والأقط والخبز الجمري بالسمن يقدم مع المشروبات الدافئة كالقهوة العربية وحليب بالكرك والنعناع بالزنجبيل والزعفران ومشروب الكركدية، يتبادلون الأحاديث والسمر ليضفي مزاجًا من الراحة والمتعة والنشاط والحيوية.

يُذكر أن فعاليات المهرجان والحركة التجارية، تبدأ من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 12 من منتصف الليل.

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بالصور.. شارع الدهناء بالصياهد وُجهة سياحة لمرتادي وزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
سبق

يشهد شارع الدهناء بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد حركة تجارية واجتماعية وثقافية تُحاكي عَبَق الماضي وحداثة الحاضر.

وتعتبر البوابة الأولى للمهرجان (شارع الدهناء) ملتقى تجاريًّا ورافدًا اقتصاديًّا لأهالي المنطقة المجاورة والمستثمرين؛ حيث تتواجد فروع للمطاعم الشهيرة بالعاصمة والكافيهات المنتشرة، والتموينات التي توفر احتياجات المقيمين بالمهرجان ومرتاديه، وكذلك السوق الشعبي الذي يعتبر خليطًا من المحال الشعبية التي تبيع منتجات (الحطب والفحم) والمناقل والدلال والأباريق التراثية والأواني المنزلية ذات الطابع التراثي المستوحاة من بيئة الصحراء والأصالة، إضافة للأسر المنتجة التي تنتج من تربية المواشي (الأقط، والسمن البري بالعكة، وخلطات القهوة، والبهارات)، والملابس الشتوية المُصنّعة من الفرو والبشوت، وكذلك المنتجات كالزل والنسيج والحصير.

ويستمتع زوار ومرتادو المهرجان في الأجواء الشتوية بالإقامة في المخيمات المخصصة للإيجار في شارع الدهناء، وكذلك جلسات السوق الشعبي المصممة من التراث العربي الأصيل؛ حيث يتناولون التمر الممزوج بالسمن والدخن والأقط والخبز الجمري بالسمن يقدم مع المشروبات الدافئة كالقهوة العربية وحليب بالكرك والنعناع بالزنجبيل والزعفران ومشروب الكركدية، يتبادلون الأحاديث والسمر ليضفي مزاجًا من الراحة والمتعة والنشاط والحيوية.

يُذكر أن فعاليات المهرجان والحركة التجارية، تبدأ من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 12 من منتصف الليل.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
08:21 AM

بالصور.. شارع الدهناء بالصياهد وُجهة سياحة لمرتادي وزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

ملتقى تجاري ورافد اقتصادي لأهالي المنطقة المجاورة والمستثمرين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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791

يشهد شارع الدهناء بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد حركة تجارية واجتماعية وثقافية تُحاكي عَبَق الماضي وحداثة الحاضر.

وتعتبر البوابة الأولى للمهرجان (شارع الدهناء) ملتقى تجاريًّا ورافدًا اقتصاديًّا لأهالي المنطقة المجاورة والمستثمرين؛ حيث تتواجد فروع للمطاعم الشهيرة بالعاصمة والكافيهات المنتشرة، والتموينات التي توفر احتياجات المقيمين بالمهرجان ومرتاديه، وكذلك السوق الشعبي الذي يعتبر خليطًا من المحال الشعبية التي تبيع منتجات (الحطب والفحم) والمناقل والدلال والأباريق التراثية والأواني المنزلية ذات الطابع التراثي المستوحاة من بيئة الصحراء والأصالة، إضافة للأسر المنتجة التي تنتج من تربية المواشي (الأقط، والسمن البري بالعكة، وخلطات القهوة، والبهارات)، والملابس الشتوية المُصنّعة من الفرو والبشوت، وكذلك المنتجات كالزل والنسيج والحصير.

ويستمتع زوار ومرتادو المهرجان في الأجواء الشتوية بالإقامة في المخيمات المخصصة للإيجار في شارع الدهناء، وكذلك جلسات السوق الشعبي المصممة من التراث العربي الأصيل؛ حيث يتناولون التمر الممزوج بالسمن والدخن والأقط والخبز الجمري بالسمن يقدم مع المشروبات الدافئة كالقهوة العربية وحليب بالكرك والنعناع بالزنجبيل والزعفران ومشروب الكركدية، يتبادلون الأحاديث والسمر ليضفي مزاجًا من الراحة والمتعة والنشاط والحيوية.

يُذكر أن فعاليات المهرجان والحركة التجارية، تبدأ من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 12 من منتصف الليل.

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