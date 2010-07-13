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القيادة تهنئ الرئيس العراقي بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

أعربت عن أطيب التمنيات بالأمن والاستقرار للشعب الشقيق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الدكتور برهم صالح؛ رئيس جمهورية العراق، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق الأمن والاستقرار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس برهم صالح؛ بهذه المناسبة.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تهنئ الرئيس العراقي بذكرى يوم الجمهورية لبلاده
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الدكتور برهم صالح؛ رئيس جمهورية العراق، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق الأمن والاستقرار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس برهم صالح؛ بهذه المناسبة.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
10:55 AM

القيادة تهنئ الرئيس العراقي بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

أعربت عن أطيب التمنيات بالأمن والاستقرار للشعب الشقيق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الدكتور برهم صالح؛ رئيس جمهورية العراق، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق الأمن والاستقرار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس برهم صالح؛ بهذه المناسبة.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

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