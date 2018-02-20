مدير عام تعليم المدينة يلتقي بمجموعة صناعة الأفلام بالمملكة

ضمن الشراكات المجتمعية

التقى مدير عام إدارة التعليم، ناصر بن عبدالله العبدالكريم، بمجموعة صناعة الأفلام، ضمن الشراكات المجتمعية التي تقوم بها إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة.

تم استعراض سبل التعاون بين الإدارة والمجموعة في مجال صناعة المحتوى الإعلامي وإثراء الجانب التربوي والتعليمي في هذا المجال.

كما تضمن اللقاء استعراض بعض التجارب الناجحة لمجموعة صناعة الأفلام في المملكة، عبر العديد من البرامج والورش النوعية التي تمت إقامتها خلال الفترة الماضية.

مثّل المجموعة مؤسس المجموعة، المخرج هاني المحمادي، ومن فريق التصوير، حمزة الهاشمي.

حضر اللقاء مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية، الدكتور فهد القايدي، ورئيس قسم مصادر التعلم، مالك كرسوم، والذي ترأس بعد ذلك ورشة عمل استشارية مع المجموعة، لمناقشة البرامج المقترحة لإكساب المهارات اللازمة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في مجال صناعة المحتوى.

شكر "المحمادي" القائمين بإدارة التعليم على حسن الاستقبال، وما تبذله إدارة التعليم من جهود تربوية وتعليمية من خلال تنفيذ الشراكات المختلفة والتي تعود بالنفع على منسوبي التعليم بمنطقة المدينة المنورة.