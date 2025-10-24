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2.8 مليون ريال من "رسوم الأراضي" لتطوير "إسكان الكامل" في مكة

مخصصة لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية بالمشروع

كشف برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان عن صرفه مبلغ 2.8 مليون ريال؛ لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان محافظة الكامل بمنطقة مكة المكرمة.
وأفاد البرنامج بأن هذا المبلغ يمثل جزءاً من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.
وأوضح، في بيان صحافي اليوم، أن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف "من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة" على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد البرنامج أن هناك خطة متكاملة لصرف الإيرادات التي تم تحصيلها من الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشاريع السكنية.
وأشار إلى أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء وإيصال خدمات الكهرباء والمياه ومحطات المعالجة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتطلبها تلك المشاريع.
يذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016، ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة.
ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة نحو 4500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

رسوم الأراضي الأراضي البيضاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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2.8 مليون ريال من "رسوم الأراضي" لتطوير "إسكان الكامل" في مكة
سبق

كشف برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان عن صرفه مبلغ 2.8 مليون ريال؛ لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان محافظة الكامل بمنطقة مكة المكرمة.
وأفاد البرنامج بأن هذا المبلغ يمثل جزءاً من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.
وأوضح، في بيان صحافي اليوم، أن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف "من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة" على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد البرنامج أن هناك خطة متكاملة لصرف الإيرادات التي تم تحصيلها من الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشاريع السكنية.
وأشار إلى أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء وإيصال خدمات الكهرباء والمياه ومحطات المعالجة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتطلبها تلك المشاريع.
يذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016، ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة.
ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة نحو 4500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
02:44 PM

2.8 مليون ريال من "رسوم الأراضي" لتطوير "إسكان الكامل" في مكة

مخصصة لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية بالمشروع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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كشف برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان عن صرفه مبلغ 2.8 مليون ريال؛ لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان محافظة الكامل بمنطقة مكة المكرمة.
وأفاد البرنامج بأن هذا المبلغ يمثل جزءاً من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.
وأوضح، في بيان صحافي اليوم، أن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف "من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة" على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد البرنامج أن هناك خطة متكاملة لصرف الإيرادات التي تم تحصيلها من الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشاريع السكنية.
وأشار إلى أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء وإيصال خدمات الكهرباء والمياه ومحطات المعالجة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتطلبها تلك المشاريع.
يذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016، ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة.
ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة نحو 4500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

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