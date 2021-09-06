وأضاف : أولئك الذين قدّموا - وما زالوا- أروع الأمثلة في البذل والعطاء والتضحية، منذ بداية الجائحة وحتّى إعطاء اللقاحات فجزاهم الله عنّا كلّ خير.

وتفصيلاً، قال الدكتور الربيعة أتأمّل النجاحات الفرديّة والإنجازات الجماعيّة في ‎اليوم العالمي للعمل الخيري فأجدني عاجزاً عن شكر ‎أبطال الصحة وأعمالهم الجليلة.

أشاد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بأبطال الصحة وتضحياتهم التي بذلوها منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتّى إعطاء اللقاحات.

"الربيعة": عاجز عن شكر أبطال الصحة على جهودهم منذ بداية الجائحة وحتى اللقاح ماجد الرفاعي سبق 2021-09-06 أشاد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بأبطال الصحة وتضحياتهم التي بذلوها منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتّى إعطاء اللقاحات. وتفصيلاً، قال الدكتور الربيعة أتأمّل النجاحات الفرديّة والإنجازات الجماعيّة في ‎اليوم العالمي للعمل الخيري فأجدني عاجزاً عن شكر ‎أبطال الصحة وأعمالهم الجليلة. وأضاف : أولئك الذين قدّموا - وما زالوا- أروع الأمثلة في البذل والعطاء والتضحية، منذ بداية الجائحة وحتّى إعطاء اللقاحات فجزاهم الله عنّا كلّ خير.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 08:36 PM

"الربيعة": عاجز عن شكر أبطال الصحة على جهودهم منذ بداية الجائحة وحتى اللقاح قال إنهم قدّموا أروع الأمثلة في البذل والعطاء والتضحية فجزاهم الله عنا كل خير





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أشاد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بأبطال الصحة وتضحياتهم التي بذلوها منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتّى إعطاء اللقاحات.

وتفصيلاً، قال الدكتور الربيعة أتأمّل النجاحات الفرديّة والإنجازات الجماعيّة في ‎اليوم العالمي للعمل الخيري فأجدني عاجزاً عن شكر ‎أبطال الصحة وأعمالهم الجليلة.

وأضاف : أولئك الذين قدّموا - وما زالوا- أروع الأمثلة في البذل والعطاء والتضحية، منذ بداية الجائحة وحتّى إعطاء اللقاحات فجزاهم الله عنّا كلّ خير.