النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القيصومة" تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم في المملكة بـ49 درجة

مراصد الدمام ورفحاء تسجل 47 درجة والأحساء 46

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة التي تم تسجليها اليوم الأحد، في مناطق المملكة؛ حيث تم رصد أعلى درجة حرارة في القيصومة بـ 49 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة، أن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات رصد تسجيل أعلى درجة حرارة في القيصومة لهذا اليوم الأحد عند 49 درجة مئوية، بينما سجلت مراصد الدمام ورفحاء 47 درجة مئوية، يليه مرصد الأحساء عند درجة 46، تليها درجة الحرارة التي سجلتها مراصد القصيم والمدينة المنورة ووادي الدواسر والجوف عند 45 درجة مئوية.

فيما سجلت مراصد القريات وعرعر 44 درجة مئوية، وسجلت مراصد مكة المكرمة والرياض والعلا 43 درجة، كما سجلت مراصد طريف وتبوك 42 درجة، وسجلت مراصد الدوادمي وحائل 41 درجة، وسجلت مراصد بيشة وينبع 40 درجة مئوية.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"القيصومة" تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم في المملكة بـ49 درجة
سبق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة التي تم تسجليها اليوم الأحد، في مناطق المملكة؛ حيث تم رصد أعلى درجة حرارة في القيصومة بـ 49 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة، أن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات رصد تسجيل أعلى درجة حرارة في القيصومة لهذا اليوم الأحد عند 49 درجة مئوية، بينما سجلت مراصد الدمام ورفحاء 47 درجة مئوية، يليه مرصد الأحساء عند درجة 46، تليها درجة الحرارة التي سجلتها مراصد القصيم والمدينة المنورة ووادي الدواسر والجوف عند 45 درجة مئوية.

فيما سجلت مراصد القريات وعرعر 44 درجة مئوية، وسجلت مراصد مكة المكرمة والرياض والعلا 43 درجة، كما سجلت مراصد طريف وتبوك 42 درجة، وسجلت مراصد الدوادمي وحائل 41 درجة، وسجلت مراصد بيشة وينبع 40 درجة مئوية.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
07:59 PM

"القيصومة" تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم في المملكة بـ49 درجة

مراصد الدمام ورفحاء تسجل 47 درجة والأحساء 46

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
3,056

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة التي تم تسجليها اليوم الأحد، في مناطق المملكة؛ حيث تم رصد أعلى درجة حرارة في القيصومة بـ 49 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة، أن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات رصد تسجيل أعلى درجة حرارة في القيصومة لهذا اليوم الأحد عند 49 درجة مئوية، بينما سجلت مراصد الدمام ورفحاء 47 درجة مئوية، يليه مرصد الأحساء عند درجة 46، تليها درجة الحرارة التي سجلتها مراصد القصيم والمدينة المنورة ووادي الدواسر والجوف عند 45 درجة مئوية.

فيما سجلت مراصد القريات وعرعر 44 درجة مئوية، وسجلت مراصد مكة المكرمة والرياض والعلا 43 درجة، كما سجلت مراصد طريف وتبوك 42 درجة، وسجلت مراصد الدوادمي وحائل 41 درجة، وسجلت مراصد بيشة وينبع 40 درجة مئوية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,892
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,350
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,991
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,159

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة