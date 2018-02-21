"سلامتك مطلبنا".. مذكرة تفاهم بين مرور وصحة الطائف

تستهدف مرتكبي المخالفات المرورية التي تُعرّض السلامة العامة للخطر

وقّع مدير إدارة مرور محافظة الطائف، بتوجيه من مدير الإدارة العامة للمرور اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مدير الشؤون الصحية بالمحافظة، ضِمن فعاليات المشاركة المجتمعية تحت مسمى "سلامتك.. مطلبنا".

وتستهدف الاتفاقية شريحةَ السائقين المخالفين ممن ارتكبوا إحدى المخالفات المرورية التي تُعَرّض السلامة العامة للخطر، بإقامة الأنشطة المتفق عليها والمساهمة؛ بما لديهم من إمكانيات وقدرات لاستغلالها، والاستفادة منها في تنفيذ أنشطة الخدمة المجتمعية التي تساهم في زيادة الوعي والثقافة المرورية وتطوير الشريحة المستهدفة.