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الأهلي يواصل الاستعداد لاستكمال الموسم.. بتدريبات تكتيكية

واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بإشراف المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

استهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بتمارين الإحماء باستخدام المعدات الخاصة بذلك، قبل أن يؤدي لاعبو الفريق مران التحكم بالكرة والتمرير السريع.

قسم المدرب عناصر الفريق إلى (3) مجموعات، في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب، وتم تنفيذ عدد من التدريبات التكتيكية.

ويشار إلى أن الأهلي يكثف من تحضيراته استعداداً لما تبقى له من مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 37 نقطة، كما سيواجه النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يواصل الاستعداد لاستكمال الموسم.. بتدريبات تكتيكية
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بإشراف المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

استهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بتمارين الإحماء باستخدام المعدات الخاصة بذلك، قبل أن يؤدي لاعبو الفريق مران التحكم بالكرة والتمرير السريع.

قسم المدرب عناصر الفريق إلى (3) مجموعات، في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب، وتم تنفيذ عدد من التدريبات التكتيكية.

ويشار إلى أن الأهلي يكثف من تحضيراته استعداداً لما تبقى له من مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 37 نقطة، كما سيواجه النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
11:18 PM

الأهلي يواصل الاستعداد لاستكمال الموسم.. بتدريبات تكتيكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بإشراف المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

استهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بتمارين الإحماء باستخدام المعدات الخاصة بذلك، قبل أن يؤدي لاعبو الفريق مران التحكم بالكرة والتمرير السريع.

قسم المدرب عناصر الفريق إلى (3) مجموعات، في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب، وتم تنفيذ عدد من التدريبات التكتيكية.

ويشار إلى أن الأهلي يكثف من تحضيراته استعداداً لما تبقى له من مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 37 نقطة، كما سيواجه النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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