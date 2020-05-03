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السويد.. عدد الإصابات بكورونا يتجاوز 22300

خلال 24 ساعة واجمالي المرضى المتوفين 679 وفاة

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السويد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، من 21082 إلى 22317، حسبما أوردت مديرية الصحة العامة السويدية، اليوم الأحد.
وذكرت المديرية، في بيان، أن عدد المرضى المتوفين بعد إصابتهم بالفيروس ازداد 10 أشخاص خلال الفترة نفسها، ليصل إلى 679 شخصاً.
وتابع البيان أن 1543 مريضاً يتلقون الخدمات الطبية في وحدات العناية المركزة، بينهم 1154 رجلاً.

وأشارت المديرية إلى أن عاصمة المملكة ستوكهولم والمنطقة المحيطة بها تسجلان العدد الأكبر من الإصابات بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد (8334 إصابة) والوفيات (1428 حالة).

السويد فيروس كورونا الجديد

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السويد.. عدد الإصابات بكورونا يتجاوز 22300
سبق

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السويد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، من 21082 إلى 22317، حسبما أوردت مديرية الصحة العامة السويدية، اليوم الأحد.
وذكرت المديرية، في بيان، أن عدد المرضى المتوفين بعد إصابتهم بالفيروس ازداد 10 أشخاص خلال الفترة نفسها، ليصل إلى 679 شخصاً.
وتابع البيان أن 1543 مريضاً يتلقون الخدمات الطبية في وحدات العناية المركزة، بينهم 1154 رجلاً.

وأشارت المديرية إلى أن عاصمة المملكة ستوكهولم والمنطقة المحيطة بها تسجلان العدد الأكبر من الإصابات بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد (8334 إصابة) والوفيات (1428 حالة).

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
08:28 PM

السويد.. عدد الإصابات بكورونا يتجاوز 22300

خلال 24 ساعة واجمالي المرضى المتوفين 679 وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السويد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، من 21082 إلى 22317، حسبما أوردت مديرية الصحة العامة السويدية، اليوم الأحد.
وذكرت المديرية، في بيان، أن عدد المرضى المتوفين بعد إصابتهم بالفيروس ازداد 10 أشخاص خلال الفترة نفسها، ليصل إلى 679 شخصاً.
وتابع البيان أن 1543 مريضاً يتلقون الخدمات الطبية في وحدات العناية المركزة، بينهم 1154 رجلاً.

وأشارت المديرية إلى أن عاصمة المملكة ستوكهولم والمنطقة المحيطة بها تسجلان العدد الأكبر من الإصابات بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد (8334 إصابة) والوفيات (1428 حالة).

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