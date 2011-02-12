مختص: "بذور الكينوا" تحتوي على 9 أحماض أمينية هامة للجسم.. تعرف عليها

قال إنها آمنة وتُناسب الجميع والأطفال أكبر من 5 سنوات

قال أستاذ العقاقير الطبية، جابر القحطاني: إن بذور الكينوا تُعد من أغنى المحاصيل بالبروتين الذي يختلف عن بروتين بقية الغلال؛ حيث إنه يعتبر كاملًا؛ بمعنى أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية التسعة التي يجب أن يحصل عليها الجسم من الغذاء؛ ولذا فهي هامة للأشخاص الذين لا يتناولون اللحوم، والذين يبحثون عن أي محصول غني بالبروتين.

وأشار إلى أن أهم مركب في بذور الكينوا هو الليسين الذي يعتبر الحمض الأميني الذي يساعد الأنسجة على النمو وإصلاح نفسها بنفسها؛ حيث تعتبر الكينوا من أغنى المحاصيل بمعدن الحديد، كما تحتوي على معدن الماغنيسيوم والريبوفلافين، اللذين يساعدان الدم على العمل على نحو أكثر فاعلية.

وأضاف أنه بالنظر إلى عدم احتواء حبوب الكينوا على الجلوتين (جلوتين القمح)؛ فإنها تعتبر الغذاء المثالي للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين، كما أنها تعتبر غذاءً مثاليًّا للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز في لبن الأبقار، ولذلك فُصل منها حليب يستخدم كبديل لحليب البقر.

وأضاف أنها تحتوي على عنصر الحديد، الذي يلعب دورًا هامًّا في إيصال الأكسجين، والذي يسبب نقصه انكماش كرات الدم الحمراء، ونتيجة لذلك يضطر القلب والرئتان إلى العمل على نحو أشد وطأة؛ حيث يتسبب في حدوث التعب والإجهاد.

وأكد "القحطاني" أن هذه البذور تعتبر آمنة وتناسب الجميع والأطفال أكبر من خمس سنوات.