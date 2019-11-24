"صحة مكة" تفعِّل حملات توعوية على هامش مباراة الوحدة والنصر

ضمن فعاليات أُقيمت بالشراكة مع جهات عدة بالقطاعَيْن العام والخاص

واصلت "صحة مكة المكرمة" حملتها التوعوية للتوعية بأهمية تطعيمات الإنفلونزا تحت شعار "استعد للشتاء"، وحملتها للتوعية ضد الالتهاب الرئوي، وحملة التوعية بداء السكري التي انطلقت في شهر نوفمبر الجاري، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ورابطة المحترفين بالسعودية، وبالتعاون مع إدارة نادي الوحدة. وقد فُعلت الحملة مساء الأحد 27 ربيع الأول 1441هـ في اللقاء الذي جمع فريقَي الوحدة بضيفه النصر ضمن الجولة العاشرة لمسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت "صحة مكة المكرمة" أن هذه الفعالية هي ضمن العديد من الفعاليات التي أُقيمت بالشراكة مع عدد من الجهات في القطاعَيْن العام والخاص، ومن ضمنها إدارة مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، ورابط المحترفين بالمملكة، ونادي الوحدة.. التي رحبت بهذه الشراكة إيمانًا منها بالدور المهم الذي تلعبه الرياضة في بناء جسد الإنسان، وتعزيز صحته، ورفع مستوى الوعي لدي الفرد، وتثقيفه بتعميق المفاهيم الصحية التي تحد من الوقوع في الأمراض، وتجنبه الإصابة بالأوبئة.

وأبان المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن فريق الصحة وزَّع على الحضور خارج الملعب وداخل المدرجات الخاصة بالعوائل أكثر من 6000 منشور، وقام بتقديم خدمة التطعيمات لأكثر من 700 مستفيد ضد الالتهاب الرئوي والإنفلونزا، إضافة إلى شرح أهمية التطعيمات للوقاية من الأمراض، وكذلك التوعية بمرحلة ما قبل السكري، وكيفية الوقاية والابتعاد عن هذه المرحلة، مع تقديم خدمة الفحص للسكري من خلال "البوثات" والأركان الخاصة بالتوعية في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضة الذي جاء متزامنًا مع الفعاليات المصاحبة للمباراة بتنظيم من إدارة التسويق والمناسبات لنادي الوحدة الرياضي.

فيما تم عرض البرامج التوعوية وشعار الحملات على الشاشات الإلكترونية في الملعب، وتوشح لاعبو الفريقين بشعار حملة "استعد للشتاء" وحملة داء السكري عند انطلاق المباراة، وذلك بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

يُذكر أن تنظيم الفعاليات تم من خلال إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية، بالتعاون مع إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالصحة العامة، وإدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بالصحة العامة، ومشاركة فريق أنا صحي التطوعي، وبالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، وبالشراكة مع نادي الوحدة ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.