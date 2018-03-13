صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد صالح بن علي عريشي، مدير قسم المختبرات الجنائية بالأدلة الجنائية بشرطة جدة إلى رتبة عميد، وأكد "عريشي" أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.
ترقية صالح عريشي إلى رتبة عميد بشرطة جدة
صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد صالح بن علي عريشي، مدير قسم المختبرات الجنائية بالأدلة الجنائية بشرطة جدة إلى رتبة عميد، وأكد "عريشي" أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.
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ترقية صالح عريشي إلى رتبة عميد بشرطة جدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-13
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
06:22 PM
ترقية صالح عريشي إلى رتبة عميد بشرطة جدة
صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد صالح بن علي عريشي، مدير قسم المختبرات الجنائية بالأدلة الجنائية بشرطة جدة إلى رتبة عميد، وأكد "عريشي" أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.
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