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بسبب إعادة بيع التذاكر .. "فيفا" يوقف مسؤولاً عامين

عاقبت لجنة القيم المستقلة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، فينولد كومبس، رئيس اتحاد سانت فينسنت وجزر جرينادين، من مزاولة أي نشاط متعلق باللعبة لمدة عامين.

وقالت اللجنة اليوم الثلاثاء، إن كومبس خالف قواعد ضد الرشى والفساد وتعارض المصالح والولاء، وذلك بعد تحقيق في إعادة بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2014 في البرازيل.

كما فرضت اللجنة غرامة على كومبس، الذي سيخضع للعقوبة بأثر فوري، قيمتها 40 ألف دولار.

كأس العالم 2018مـ مونديال روسيا 2018 كأس العالم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بسبب إعادة بيع التذاكر .. "فيفا" يوقف مسؤولاً عامين
سبق

عاقبت لجنة القيم المستقلة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، فينولد كومبس، رئيس اتحاد سانت فينسنت وجزر جرينادين، من مزاولة أي نشاط متعلق باللعبة لمدة عامين.

وقالت اللجنة اليوم الثلاثاء، إن كومبس خالف قواعد ضد الرشى والفساد وتعارض المصالح والولاء، وذلك بعد تحقيق في إعادة بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2014 في البرازيل.

كما فرضت اللجنة غرامة على كومبس، الذي سيخضع للعقوبة بأثر فوري، قيمتها 40 ألف دولار.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
10:04 PM
اخر تعديل
04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
03:23 AM

بسبب إعادة بيع التذاكر .. "فيفا" يوقف مسؤولاً عامين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاقبت لجنة القيم المستقلة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، فينولد كومبس، رئيس اتحاد سانت فينسنت وجزر جرينادين، من مزاولة أي نشاط متعلق باللعبة لمدة عامين.

وقالت اللجنة اليوم الثلاثاء، إن كومبس خالف قواعد ضد الرشى والفساد وتعارض المصالح والولاء، وذلك بعد تحقيق في إعادة بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2014 في البرازيل.

كما فرضت اللجنة غرامة على كومبس، الذي سيخضع للعقوبة بأثر فوري، قيمتها 40 ألف دولار.

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