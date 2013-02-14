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"الصحة": تسجيل 2227 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3469 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال عام.. 39046 تدخلاً طبياً في مركز سلطان لجراحة القلب بالقصيم

استقبل أكثر من 2566 مريضاً تم تنويمهم لاستكمال علاجهم بإشراف طبي

أجرى مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم 39046 من التدخلات الطبية غير التداخلية وذلك خلال العام الماضي.

وبلغت عمليات القسطرة 4487 عملية قسطرة، فيما أُجري أكثر من 342 عملية قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح.

وأوضحت "صحة القصيم" أن المركز استقبل أكثر من 2566 مريضاً تم تنويمهم لاستكمال علاجهم تحت إشراف طبي، وبلغ عدد الحالات المحالة للمركز 3217 حالة، واستقبل المركز 331 حالة.

على صعيد آخر، نجح فريق طبي في إنقاذ حياة مريض سبعيني بعملية قلب مفتوح، تكوّنت من خمسة إجراءات جراحيّة في وقت واحد، شملت استبدال الصمام الأورطي بسبب التضيّق والتكلّس الشديد مع إصلاح الصمام الميترالي المصاب بارتجاع عالي الدرجة، إضافة إلى زرع وصلات شريانيّة للشرايين التاجيّة المغذيّة لعضلة القلب مع ربط الزائدة الأذينيّة اليسرى للقلب وإزالة التكلّسات من جدار الشريان الأورطي، وتكللت بالنجاح.

مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال عام.. 39046 تدخلاً طبياً في مركز سلطان لجراحة القلب بالقصيم
سبق

أجرى مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم 39046 من التدخلات الطبية غير التداخلية وذلك خلال العام الماضي.

وبلغت عمليات القسطرة 4487 عملية قسطرة، فيما أُجري أكثر من 342 عملية قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح.

وأوضحت "صحة القصيم" أن المركز استقبل أكثر من 2566 مريضاً تم تنويمهم لاستكمال علاجهم تحت إشراف طبي، وبلغ عدد الحالات المحالة للمركز 3217 حالة، واستقبل المركز 331 حالة.

على صعيد آخر، نجح فريق طبي في إنقاذ حياة مريض سبعيني بعملية قلب مفتوح، تكوّنت من خمسة إجراءات جراحيّة في وقت واحد، شملت استبدال الصمام الأورطي بسبب التضيّق والتكلّس الشديد مع إصلاح الصمام الميترالي المصاب بارتجاع عالي الدرجة، إضافة إلى زرع وصلات شريانيّة للشرايين التاجيّة المغذيّة لعضلة القلب مع ربط الزائدة الأذينيّة اليسرى للقلب وإزالة التكلّسات من جدار الشريان الأورطي، وتكللت بالنجاح.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
12:45 PM

خلال عام.. 39046 تدخلاً طبياً في مركز سلطان لجراحة القلب بالقصيم

استقبل أكثر من 2566 مريضاً تم تنويمهم لاستكمال علاجهم بإشراف طبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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أجرى مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم 39046 من التدخلات الطبية غير التداخلية وذلك خلال العام الماضي.

وبلغت عمليات القسطرة 4487 عملية قسطرة، فيما أُجري أكثر من 342 عملية قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح.

وأوضحت "صحة القصيم" أن المركز استقبل أكثر من 2566 مريضاً تم تنويمهم لاستكمال علاجهم تحت إشراف طبي، وبلغ عدد الحالات المحالة للمركز 3217 حالة، واستقبل المركز 331 حالة.

على صعيد آخر، نجح فريق طبي في إنقاذ حياة مريض سبعيني بعملية قلب مفتوح، تكوّنت من خمسة إجراءات جراحيّة في وقت واحد، شملت استبدال الصمام الأورطي بسبب التضيّق والتكلّس الشديد مع إصلاح الصمام الميترالي المصاب بارتجاع عالي الدرجة، إضافة إلى زرع وصلات شريانيّة للشرايين التاجيّة المغذيّة لعضلة القلب مع ربط الزائدة الأذينيّة اليسرى للقلب وإزالة التكلّسات من جدار الشريان الأورطي، وتكللت بالنجاح.

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