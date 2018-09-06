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غداً.. توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة ومكتب المراجعة والمساءلة الأمريكي

في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني بمقر الديوان بالرياض

يوقّع، غداً الجمعة، كل من رئيس ديوان المراقبة العامة، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ورئيس مكتب المراجعة والمساءلة بالولايات المتحدة الأمريكية جين دودارو، مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة ومكتب المراجعة والمساءلة بالولايات المتحدة؛ للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني في مقر الديوان بالرياض.

وامتداداً للتعاون القائم بين ديوان المراقبة ووسائل الإعلام المختلفة، قدّم الديوان دعوة للإعلاميين لحضور وتغطية مراسم توقيع الاتفاقية في تمام الساعة 1:30 ظهر غد الجمعة في مقر الديوان الرئيسي بالرياض.

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غداً.. توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة ومكتب المراجعة والمساءلة الأمريكي
سبق

يوقّع، غداً الجمعة، كل من رئيس ديوان المراقبة العامة، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ورئيس مكتب المراجعة والمساءلة بالولايات المتحدة الأمريكية جين دودارو، مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة ومكتب المراجعة والمساءلة بالولايات المتحدة؛ للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني في مقر الديوان بالرياض.

وامتداداً للتعاون القائم بين ديوان المراقبة ووسائل الإعلام المختلفة، قدّم الديوان دعوة للإعلاميين لحضور وتغطية مراسم توقيع الاتفاقية في تمام الساعة 1:30 ظهر غد الجمعة في مقر الديوان الرئيسي بالرياض.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
11:06 AM

غداً.. توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة ومكتب المراجعة والمساءلة الأمريكي

في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني بمقر الديوان بالرياض

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
3,142

يوقّع، غداً الجمعة، كل من رئيس ديوان المراقبة العامة، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ورئيس مكتب المراجعة والمساءلة بالولايات المتحدة الأمريكية جين دودارو، مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة ومكتب المراجعة والمساءلة بالولايات المتحدة؛ للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني في مقر الديوان بالرياض.

وامتداداً للتعاون القائم بين ديوان المراقبة ووسائل الإعلام المختلفة، قدّم الديوان دعوة للإعلاميين لحضور وتغطية مراسم توقيع الاتفاقية في تمام الساعة 1:30 ظهر غد الجمعة في مقر الديوان الرئيسي بالرياض.

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