قيرغيزيا تؤكد أهمية الدور التنموي والإنساني للسعودية خلال كورونا

عبر توزيع السلال الغذائية وتأمين المستلزمات الصحية والأجهزة الطبية

أكد وزير خارجية جمهورية قيرغيزيا السيد رسلان قازاقبايف أهمية الدور التنموي والإنساني الذي تقوم به المملكة من خلال دعمها للمشاريع الانسانية ووقفتها الجادة للمساعدة في مقاومة جائحة كورونا وما تطلبه من توزيع السلال الغذائية وتأمين المستلزمات الصحية والأجهزة الطبية.

جاء ذلك لدى اجتماعه بعدد من المنظمات والمؤسسات الخيرية ومن بينها الندوة العالمية للشباب الإسلامي التي خصها بالشكر على ما قامت به في الفترة الماضية من أعمال إنسانية تمثلت في بنائها للمراكز المجمعة التي تضم عددا من الخدمات منها: المسجد والمستوصف والمدرسة القرآنية والآبار في مرفق واحد، تم توفيرها في العديد من القرى النائية والبعيدة وهو ما يتوافق مع الخطة التي وضعتها الدولة للتخفيف ورفع المعاناة عن المناطق الجبلية والوعرة.

وذكر "قازاقبايف" أن الدولة على أتم جاهزية للمساعدة والتعاون وتذليل كل الصعوبات أمام هذه المؤسسات حتى تقيم أعمالها وتنجز مشروعاتها وتحقق غايتها في نفع المجتمع القرغيزي.