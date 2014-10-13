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"بوتين": تربطني بمحمد بن سلمان علاقة شخصية.. و"أوبك بلاس" دليل نجاحه

وصف السعودية بـ"اللاعب الدولي" المؤثر في الطاقة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتزازه بالصداقة التي تجمعه بولي العهد السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرًا إلى أن سموه شخصية عالمية، وله نصيب في الاستثمارات في روسيا من خلال مبادراته الاقتصادية.. ويعملون على تطوير العلاقات معه باستمرار.

جاء ذلك خلال اللقاء التلفزيوني مع قناة "العربية" في منتجع "سوتشي"؛ إذ توجه الزميل محمد الطميحي بالسؤال للرئيس الروسي حول حديثه الإيجابي أكثر من مرة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتقارب الشخصي بينه وبين ولي العهد السعودي، ومدى الرهان على الدور الذي يقوم به الأمير محمد بن سلمان في تعزيز العلاقات بين البلدين، ومستقبل المنطقة. وأجاب الرئيس "بوتين" بالقول: "إن الأمير محمد بن سلمان يلعب دورًا مهمًّا، وهو الآن ينفذ هذا الدور بشكل ناجح تمامًا. نعم بالفعل، لدينا معه علاقات شخصية ودية جدًّا؛ فهو المبادر في الكثير من مشاريعنا، وهذه المبادرات قائمة، وتُنفَّذ، وتتطور باستمرار. وقد قلت ذلك من قبل. إن (أوبك بلاس) هي مبادرته للتعامل معنا في هذا السياق؛ فهو مَن دعم إنشاء منصة لصندوق استثماراتنا، وأسهم بنفسه باستثمار مليارَيْن فيه".

وأضاف "بوتين": "سمو الأمير محمد بن سلمان هو من يطرح مسألة توسيع تعاوننا في المجال التقني العسكري، ولدينا حزمة جيدة من الفعاليات المشتركة في هذا الاتجاه، وهذا كله قائم ويجري فعلاً، وآمل أننا سنستمر في توسيع تعاوننا".

وتابع: "بالنسبة لدور المملكة العربية السعودية في المنطقة بالطبع إن السعودية تُعتبر من الدول الأساسية في المنطقة بلا شك، كما أنها تؤثر بحسب قدراتها ونطاق نشاطها في مجال الطاقة. ويمكن أن نعتبر المملكة العربية السعودية لاعبًا ليس إقليميًّا فحسب، وإنما دولي أيضًا؛ فهي تؤثر في سوق الطاقة العالمية؛ وبالتالي في سائر الطاقة العالمية".

واختتم حديثه بالقول: "إن التعاون مع المملكة العربية السعودية، ومع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بالنسبة لنا مهم للغاية، وسوف نعمل على تطوير هذه العلاقات قُدمًا".

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوق الطاقة العالمية أوبك بلاس بوتين في السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بوتين": تربطني بمحمد بن سلمان علاقة شخصية.. و"أوبك بلاس" دليل نجاحه
سبق

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتزازه بالصداقة التي تجمعه بولي العهد السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرًا إلى أن سموه شخصية عالمية، وله نصيب في الاستثمارات في روسيا من خلال مبادراته الاقتصادية.. ويعملون على تطوير العلاقات معه باستمرار.

جاء ذلك خلال اللقاء التلفزيوني مع قناة "العربية" في منتجع "سوتشي"؛ إذ توجه الزميل محمد الطميحي بالسؤال للرئيس الروسي حول حديثه الإيجابي أكثر من مرة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتقارب الشخصي بينه وبين ولي العهد السعودي، ومدى الرهان على الدور الذي يقوم به الأمير محمد بن سلمان في تعزيز العلاقات بين البلدين، ومستقبل المنطقة. وأجاب الرئيس "بوتين" بالقول: "إن الأمير محمد بن سلمان يلعب دورًا مهمًّا، وهو الآن ينفذ هذا الدور بشكل ناجح تمامًا. نعم بالفعل، لدينا معه علاقات شخصية ودية جدًّا؛ فهو المبادر في الكثير من مشاريعنا، وهذه المبادرات قائمة، وتُنفَّذ، وتتطور باستمرار. وقد قلت ذلك من قبل. إن (أوبك بلاس) هي مبادرته للتعامل معنا في هذا السياق؛ فهو مَن دعم إنشاء منصة لصندوق استثماراتنا، وأسهم بنفسه باستثمار مليارَيْن فيه".

وأضاف "بوتين": "سمو الأمير محمد بن سلمان هو من يطرح مسألة توسيع تعاوننا في المجال التقني العسكري، ولدينا حزمة جيدة من الفعاليات المشتركة في هذا الاتجاه، وهذا كله قائم ويجري فعلاً، وآمل أننا سنستمر في توسيع تعاوننا".

وتابع: "بالنسبة لدور المملكة العربية السعودية في المنطقة بالطبع إن السعودية تُعتبر من الدول الأساسية في المنطقة بلا شك، كما أنها تؤثر بحسب قدراتها ونطاق نشاطها في مجال الطاقة. ويمكن أن نعتبر المملكة العربية السعودية لاعبًا ليس إقليميًّا فحسب، وإنما دولي أيضًا؛ فهي تؤثر في سوق الطاقة العالمية؛ وبالتالي في سائر الطاقة العالمية".

واختتم حديثه بالقول: "إن التعاون مع المملكة العربية السعودية، ومع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بالنسبة لنا مهم للغاية، وسوف نعمل على تطوير هذه العلاقات قُدمًا".

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
09:10 PM

"بوتين": تربطني بمحمد بن سلمان علاقة شخصية.. و"أوبك بلاس" دليل نجاحه

وصف السعودية بـ"اللاعب الدولي" المؤثر في الطاقة

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عيسى الحربي - الرياض
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتزازه بالصداقة التي تجمعه بولي العهد السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرًا إلى أن سموه شخصية عالمية، وله نصيب في الاستثمارات في روسيا من خلال مبادراته الاقتصادية.. ويعملون على تطوير العلاقات معه باستمرار.

جاء ذلك خلال اللقاء التلفزيوني مع قناة "العربية" في منتجع "سوتشي"؛ إذ توجه الزميل محمد الطميحي بالسؤال للرئيس الروسي حول حديثه الإيجابي أكثر من مرة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتقارب الشخصي بينه وبين ولي العهد السعودي، ومدى الرهان على الدور الذي يقوم به الأمير محمد بن سلمان في تعزيز العلاقات بين البلدين، ومستقبل المنطقة. وأجاب الرئيس "بوتين" بالقول: "إن الأمير محمد بن سلمان يلعب دورًا مهمًّا، وهو الآن ينفذ هذا الدور بشكل ناجح تمامًا. نعم بالفعل، لدينا معه علاقات شخصية ودية جدًّا؛ فهو المبادر في الكثير من مشاريعنا، وهذه المبادرات قائمة، وتُنفَّذ، وتتطور باستمرار. وقد قلت ذلك من قبل. إن (أوبك بلاس) هي مبادرته للتعامل معنا في هذا السياق؛ فهو مَن دعم إنشاء منصة لصندوق استثماراتنا، وأسهم بنفسه باستثمار مليارَيْن فيه".

وأضاف "بوتين": "سمو الأمير محمد بن سلمان هو من يطرح مسألة توسيع تعاوننا في المجال التقني العسكري، ولدينا حزمة جيدة من الفعاليات المشتركة في هذا الاتجاه، وهذا كله قائم ويجري فعلاً، وآمل أننا سنستمر في توسيع تعاوننا".

وتابع: "بالنسبة لدور المملكة العربية السعودية في المنطقة بالطبع إن السعودية تُعتبر من الدول الأساسية في المنطقة بلا شك، كما أنها تؤثر بحسب قدراتها ونطاق نشاطها في مجال الطاقة. ويمكن أن نعتبر المملكة العربية السعودية لاعبًا ليس إقليميًّا فحسب، وإنما دولي أيضًا؛ فهي تؤثر في سوق الطاقة العالمية؛ وبالتالي في سائر الطاقة العالمية".

واختتم حديثه بالقول: "إن التعاون مع المملكة العربية السعودية، ومع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بالنسبة لنا مهم للغاية، وسوف نعمل على تطوير هذه العلاقات قُدمًا".

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